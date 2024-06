Tomás Guasch, y su 'no reacción' ante la llegada de Mbappé: "Joselu y tres chiquitos"

Tomás Guasch es de los periodistas deportivos que llevan opinando de una posible llegada de Mbappé prácticamente desde que al delantero francés se le empezó a relacionar con el interés del Real Madrid.

Y, con su fina ironía, Guasch no se ha cortado a la hora de hablar de las idas y venidas que ha tenido esta particular relación. Una de sus últimas referencias a la posibilidad, más real que nunca, de que el fichaje pudiera producirse de una forma definitiva, volvió a pedir "tranquilidad. Hasta que no le vea presentado y más aún, saliendo en el primero partido de Liga, no me creo. Es un tipo raro", decía hace apenas un mes.

El anunció, por fin, se hizo oficial este lunes 3 de junio. En un escueto comunicado de apenas dos líneas, el Real Madrid expuso brevemente que "el Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas".

La plantilla le da la bienvenida a Mbappé

Tras anunciarse el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, sus futuros compañeros le fueron dando la bienvenida a través de sus respectivas redes sociales, en unos mensajes en los que ya se nombró, dos días después de ganar la 15ª, la 16ª Liga de Campeones.



“Bienvenido, Mbappé, a por la 16…”, escribió Éder Militao.



Courtois le dio la bienvenida a su “nuevo hogar” con un texto en francés, mientras que Rodrygo Goes reaccionó al anuncio oficial con once emoticonos de una cara con corazones en los ojos para después compartir una frase: “Bienvenido crack”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Fede Valverde reaccionó al anuncio con un emoticono de una bomba, mientras que Vinícius Junior compartió el icono de un reloj, antes y después del anuncio, y tras conocerse el fichaje publicó una foto junto a Juni Calafat, uno de los artífices de la confección de la actual plantilla del Real Madrid.



Otro compañero en el ataque del Real Madrid, Brahim Díaz, también se hizo eco de la noticia: “Bienvenido al mejor club del mundo”, escribió.



Su compatriota Eduardo Camavinga compartió una foto con Mbappé durante un partido con la selección francesa.



Mbappé abandona así la liga francesa, que compartió en su cuenta oficial de X cuatro fotos icónicas del galo junto a un emoticono de una mano diciendo adiós y otro de una cara llorando.

Kylian Mbappé, en una visita de joven a las instalaciones del Real Madrid | FOTO: @KMbappé





Tomás Guasch reacciona ante la llegada de Mbappé

No pudo faltar este lunes la reacción del periodista y comentarista de la Cadena COPE a la llegada de Kylian.

A la pregunta de si, con Kilyan Mbappé y tras la victoria en Champions habrá Real Madrid para rato, Guasch lo primero que hizo fue entonar el 'Háblame del mar, marinero', para después poner en valor lo que tiene el conjunto blanco entre manos.

?? ENCUESTA @deportescope en @linternacope



?? Con la llegada de Mbappé y la victoria en Champions…



?? ¿Habrá Madrid para rato? — Deportes Cope (@deportescope) June 3, 2024

"Va a haber Madrid para rato con y sin Mbappé, y esa es la gracia", sentenció Guasch antes de explicar su respuesta: "Hoy he leído que el Real Madrid, sin Cristiano Ronaldo, que era el de la emoción y el de los goles, ha ganado dos Copas de Europa, tres Ligas, un 'Mundialito', una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España... Y tampoco estaba Mpappé".

Ancelotti celebra con los jugadores del Real Madrid el título de Champions en Wembley / EFE









Guasch no tiene duda de que ha venido un jugador importante: "El Real Madrid ha fichado el 'cañón del colorado'", pero volvió a recordar que en el Real Madrid hay vida antes de la llegada del internacional francés: "Sin él, con Joselu y tres chiquititos, pues ya hemos visto. ¡El crack es el Madrid!"