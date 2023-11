Tomás Guasch se fija en una competición doméstica que "no hace trampas y no admite barrabasadas"

Tomás Guasch, comentarista en Tiempo de Juego, ha analizado una nueva semana deportiva en #TiempodeAnális, con las bajas por el 'virus FIFA' y además, se fija en una competición doméstica por encima de todas porque genera gran "movimiento de gente" y destaca además dos criterios más para apostar por ella y no por otrás: "No hacen trampas" y "no se permiten barrabasadas". Puedes ver el análisis de Guasch en el vídeo que aparece a continuación.

El Real Madrid descarta la lesión de Rodrygo El futbolista brasileño regresó a Madrid tras el parón de selecciones con un golpe en la rodilla y podrá jugar contra el Cádiz este domingo. 24 nov 2023 - 12:46

Regresa LaLiga tras el parón de selecciones

Alavés y Granada abrieron la 14ª jornada en Primera División este viernes a las 21:00h. Un regreso en la Primera División que viene marcada por el 'Virus FIFA'.

Uno de los equipos más afectados es el Real Madrid, que como apunta Guasch jugará "mellado" ante el Cádiz tras las lesiones graves de Camavinga y Vinicius. Al menos Carlo Ancelotti tuvo la buena noticia en Rodrygo, ya que el brasileño, que volvió con problemas en la rodilla, se quedó todo en un susto y podrá estar en el Nuevo Mirandilla.

Para el choque ante el Cádiz, Ancelotti tendrá que recurrir a chavales del Real Madrid Castilla, y al menos, como recoge Tomás Guasch, "hacer de la necesidad, virtud".

El Barcelona, por su parte, tiene la baja para la temporada de Gavi tras la lesión que se produjo en Valladolid en el partido de la selección española ante Georgia.

Cuestión que fue abordada por el técnico blaugrana, Xavi Hernández, en la rueda de prensa prepartido ante el Rayo Vallecano: "Con De La Fuente tengo muy buena relación (...) No le veo un problema de gestión de entrenador. Lo veo más de calendario, de carga de partidos, de que Gavi con la edad que tiene ha jugado muchos partidos".

Previa de una nueva jornada que se trató en el programa de este viernes de Deportes COPE con Manolo Lama. Pincha en el siguiente audio para saber las novedades de los equipos.

Xabi Alonso

El Bayer Leverkusen comienza la 12ª jornada líder de la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso en el banquillo. La figura de Xabi Alonso también fue analizada por Tomás Guasch después de que en Alemania se hablara durante los últimos días de la posibilidad de que fuera el próximo entrenador del Bayern Munich.

Xabi Alonso, en rueda de prensaTwitter - Bayer Leverkusen

Una Bundesliga que fue alabada por Tomás Guasch por la cantidad de gente que mueve en los estadios y en comparación con la Premier, a la que muchos aficionados consideran la mejor Liga del mundo, el comentarista de Tiempo de Juego indica que en Alemania "no hacen trampas" y "no se permiten las barrabasadas de la Premier".

Eurocopa

Esta semana terminaron los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 de Alemania y también se han sorteado las eliminatorias de repesca.

Tomás Guasch ironiza sobre la Euro: "Honor y gloria para una Euro de 300 equipos, espero que el fútbol asiente la cabeza, dudo que yo lo vea, espero que ustedes si".

Sorteo repesca Eurocopa 2024@EURO2024

Polonia se enfrentará a Estonia en las semifinales de la repesca de la Eurocopa de Alemania 2024 y Ucrania a Bosnia-Herzegovina, según el sorteo realizado hoy por la UEFA, en el que si el equipo polaco supera el choque jugará una final ante el ganador del Gales-Finlandia y si lo hace el ucraniano se enfrentará al vencedor del Israel-Islandia.

Según el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), las seis semifinales, que se jugarán el 21 de marzo, serán Georgia-Luxemburgo, Grecia-Kazajistán, Israel-Islandia, Bosnia y Herzegovina-Ucrania, Polonia-Estonia y Gales-Finlandia.

En las finales, programadas para el 26 de marzo, el ganador del Polonia-Estonia jugará contra el vencedor del Gales-Finlandia, que actuará como local, y el del Bosnia Herzegovina-Ucrania será anfitrión ante el que pase de Israel-Islandia.