Tomás Guasch contesta a Laporta: "Flauta sociológica"

Vuelve la Primera División española y como es costumbre cada semana, Tomás Guasch hace el repaso sobre las noticias más relevantes que rodean a la competición doméstica. La primera es el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Sevilla y no por lo deportivo precisamente, más bien por el morbo de ver el reencuentro en un partido de competición entre el Real Madrid y una de sus máximas leyendas futbolísticas, el defensa central Sergio Ramos.

El defensa del Servilla Sergio Ramos se lamenta por una ocasión perdida durante el partido contra el Barcelona





Muchos jugadores que han pasado por la cantera y el primer equipo del Real Madrid han terminado jugando contra el conjunto blanco, aunque para encontrar el nombre de la última leyenda blanca que jugó contra el equipo de la capital en un partido oficial nos tendríamos que remontar a la temporada 1964-1965. Aquella temporada el jugador de origen argentino se fue del Real Madrid por un gran desentendimiento con el presidente del club Santiago Bernabéu y terminó recalando en las filas del conjunto catalán. Estuvo dos años en el Espanyol hasta que retiró como jugador de fútbol. Ese partido terminó con derrota del Espanyol (1-2) a pesar de adelantarse en el minuto 16 con gol de Ramírez. El Real Madrid remontó con un golazo por la escuadra de Puskas de libre directo y otro del delantero a 8 minutos del final del tiempo reglamentario.

LAPORTA ACUSADO OFICIALMENTE POR EL JUEZ

La segunda noticia más relevante de la semana y que ha eclipsado al resto ha sido la imputación directa de Laporta en el caso de los pagos al Vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, EnrÍquez Negreira. El juez ha decidido imputar al Presidente del Barça al concluir que los delitos todavía no han prescrito y se le investiga por los pagos que realizó durante su primera etapa al frente del club (2008 y 2009). A raíz de esta acusación del juez, Laporta concedió una entrevista en Catalunya Radio y no se movió ni un centímetro de la línea que ha seguido durante el inicio del caso. Laporta afirmó: "Conociendo el histórico del juez del 'caso Negreira', estábamos advertidos por nuestra defensa de que era muy posible que yo también acabara investigado, pero no hay fundamentos para la imputación, porque no hay delito de soborno ni delito continuado. Y es una opinión mayoritaria dentro de la abogacía de que esto no puede prosperar".

Laporta hablando para los socios del club azulgrana





Afirmó que las acusaciones vertidas sobre su persona son fruto de una campaña mediática orquestada desde la capital de España y los centros de poder para desestabilizar al Barça: "Ya hemos competido con ese madridismo sociológico y además lo hemos ganado. Resulta que ahora está el mismo presidente que lo fue del mejor Barça de la historia, y ahora tienen miedo de que aquella etapa gloriosa que sufrieron mucho se vuelva a repetir, porque cada vez vamos mejor", argumentó.

El entrenador del Barcelona reafirmó en rueda de prensa las palabras de Laporta y acusó al "madridismo sociológico" de la imputación del presidente del club. Además, Xavi Hernández añadió que le parece muy extraña la rebaja de sanción para Nacho Fernández y que le permitirá jugar el próximo clásico de Primera División: "El curso pasado nosotros sufrimos tres partidos de sanción de Lewandowski por hacer un gesto y no nos aceptaron el recurso. Rebajar de tres a dos partidos de sanción una entrada con la que podría haber lesionado a un compañero me sorprende como deportista".

LA RESPUESTA DE ANCELOTTI



Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, respondió a las palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que aseguró que existe un "madridismo sociológico" en "los centros de poder de la capital", al pedir que no desvíe "el tiro" y se centre en lo que "está investigando la justicia".

Las palabras del presidente del Barcelona llegaron a la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, donde Ancelotti no esquivó la pregunta y comparó el 'caso Negreira' con los capítulos de racismo sufridos por el brasileño Vinícius Junior: "Repito lo que dije hablando de racismo, no tenemos que desviar el tiro, hay un asunto muy grave en el que está investigando la justicia y hay que dejarla trabajar. Que decida lo que tiene que hacer", argumentó.

