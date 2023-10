Tomás Guasch analiza la previa del Clásico y las polémicas arbitrales: "Nefasto"

A un día de disputarse el Clásico del fútbol español y del fútbol mundial, Tomás Guasch ha hecho su repaso semanal habitual y ha cargado duramente contra la herramienta que ha cambiado la dinámica de los partidos para siempre, el VAR.

El Real Madrid llega al partido después de un empate en Liga contra el Sevilla y una victoria en Champions contra el Braga, que todavía le sirven para ser líder en ambas competiciones. El encuentro en el Sánchez Pizjuán dejó un par de acciones polémicas resueltas a favor del club hispalense por De Burgos Bengoetxea y que no contentaron en absoluto al la afición merengue.

El partido comenzó con un gol anulado a Fede Valverde en los primeros compases, tras un saque de esquina en el que estuvo involucrado Sergio Ramos. Se anuló por fuera de juego de Jude Bellingham por pocos centrímetros, pero la existencia de varias tomas de la misma jugada pueden dar a confusión para los más excépticos. En cualquier caso, el árbitro se guio por las indicaciones de la sala VAR y la tecnología de la que disponen y señalaron la posición antireglamentaria del inglés. Bien arbitrado por parte del colegiado.

La segunda acción polémica se dio cuando Rudiger robó el balón en defensa y Carvajal, rápidamente, inició el contragolpe que terminó con una gran acción de Rodrygo y el gol de Bellingham. El central alemán en su recuperación golpeó en la inercia de la disputa de la pelota a Lucas Ocampos, que se quedó tendido en el terreno de juego. El árbitro del colegio vasco, no vio nada punible y le pidió al jugador argentino que se levantara, pero siete segundos más tarde el colegiado indicó que se parase el juego para que el jugador del sevilla pudiese ser atendido por los servicios médicos del club andaluz, a pesar de haberle indicado claramente que se levantara. Esta acción molestó mucho a Ancelotti y no el técnico italiano no dudo en protestar la jugada con insistencia.

Ancelotti satisfecho con la designación de Gil Manzano

Tras el pitido final en Sevilla, Ancelotti reconoció que fue irónico cuando dijo que "estaba contento al 100 por cien" con el arbitraje del partido: "La ironía es la única manera después de este partido porque si digo lo que pienso del arbitraje me caen muchos partidos. Lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid y para evitar suspensiones no digo lo que pienso y utilizo un poco de ironía" dijo el técnico italiano en los medios del club.

Kroos y Modric celebrando juntos en el terreno de juego





En la rueda de prensa previa al Clásico, Carlo Ancelotti valoró positivamente la designación para el encuentro de Jesús Gil Manzano. Aseguró que es un "perfil justo" y que es uno de los árbitros "mejor valorados" en Europa: "Lo conozco muy bien a Manzano y lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa".

Internacional desde 2014, será el tercer clásico que dirige Gil Manzano. El árbitro también recibió elogios y palabras de confianza por parte del técnico catalán, Xavi Hernández: "Creo en la honestidad del árbitro y en que sea lo más justo posible".

Así llegan ambos equipo al clásico

El conjunto blanco llega con dos dudas importantes en el once titular. La primera es quién saldrá de inicio en el centro del campo del Real Madrid. La última vez que salió "la vieja guardia" de inicio, el Real Madrid perdió contra el Atlético dando una mala imagen y sufriendo la única derrota de la temporada hasta el momento. La otra gran duda es quién ocupará las posiciones en el ataque blanco. Joselu iba a ser en principio titular contra el Braga para dar descanso a parte del ataque, pero una indisposición le impidió ir convocado. Lo más probable es que Rodrygo y Vinicius ocupen la delantera. Tras dos meses sin ver puerta, Rodrygo se reencontró con el gol en el partido de Champions contra el Braga y espera poder continuar la racha goleadora contra el máximo rival.

Aunque para dudas las del técnico culé. Xavi Hernández cuenta con seis jugadores en la enfermería. En este momento, solo Sergi Roberto es baja segura. El resto de lesionados podrían estar disponibles y se han entrenado este viernes.

El jugador FC Barcelona Pedri durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado este viernes en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el clásico de LaLiga | EFE





En la sesión estaban Raphinha, Lewandowski, Frenkie de Jong y hasta Pedri González y Jules Kounde, que parecían totalmente descartados a principios de semana. Por eso, el técnico del Barça ha decidido esperar antes de tomar una decisión. A ver cómo reaccionan sus jugadores al entrenamiento matinal y decidir en frío. Así se plantean muchas incógnitas. Si Xavi decide poner a Araujo para marcar a Vinícius, algo que ha ocurrido en los últimos partidos, se tiene que plantear el papel de Joao Cancelo, que es quien juega habitualmente en el lateral derecho.