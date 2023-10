Tomás Guasch advierte a la UEFA: "Dictará sentencia"

Vídeo





Como cada semana, Tomás Guasch ha hecho el repaso de la información deportiva más importante que influye en el ámbito nacional, pero esta vez en forma de nombres propios y no tanto de acontecimientos.

Sin duda, uno de los nombres de esta semana ha sido Cristiano Ronaldo. El jugador portugués fue protagonista por una información que salió sobre una posible condena en Irán a 99 latigazos por abrazar a una mujer soltera en un acto publicitario. Esta noticia ha causado tanta repercusión que las embajadas de Irán en el mundo se han encargado de desmentir esta información a través de sus redes sociales.

Otro nombre propio que ha salido a la palestra es el de Arabia. Este país es noticia porque, según apuntaban algunos diarios internacionales como Bild, estarían pensando en organizar una Superliga propia sin contar con la UEFA y completamente independiente al organismo europeo. Es importante recordar, que la UEFA está pendiente de la resolución del tribunal de Luxemburgo, que dictaminará si la UEFA es un organismo que practica el monopolio dentro de este deporte. Es relevante recordar que este tribunal no hablará sobre la viabilidad o no de la Superliga propuesta por Florentino Pérez, únicamente está destinado a analizar las prácticas de la UEFA. El tribunal está compuesto por 27 países y la resolución estaba prevista para el verano de 2022, pero de momento no hay dictamen oficial por parte de las autoridades judiciales.





En cuanto a la Superliga, el Real Madrid y el Barcelona parece que se han quedado solos en el barco de la competición. El último equipo en oficializar su salida ha sido la Juventus de Turín. La Juventus envió al Real Madrid y al Barcelona una carta en la que les comunicó sus intenciones de abandonar el proyecto de Superliga, en el que solo quedaban los tres clubes como adalidades de la reforma del fútbol europeo. El conjunto italiano lo hizo oficial a través del siguiente comunicado:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TEBAS CARGA CONTRA LA ECA POR EL "SECUESTRO" DE LA UEFA

La gran mayoría de equipos europeos se unieron bajo una misma causa y la UEFA aprovechó el momento para pronunciarse en contra de los equipos fundadores del proyecto. Para ello contó con el apoyo de gran cantidad de Federaciones y algunas grandes ligas nacionales como la española. Tebas ha sido uno de los grandes detractores del proyecto promovido por Florentino Pérez desde que empezó, pero eso tampoco ha impedido que el presidente de La Liga cargue contra los grandes equipos de fútbol y la ECA (Asociación Europea de Clubes). Javier Tebas urgió hoy a los clubes modestos de Europa a organizarse rápido en torno a la recién creada Unión Europea de Clubes y "pelear" para tener voz en una UEFA que está "secuestrada" por los clubes ricos a los que representa la Asociación Europea de Clubes:

"La forma de liberar de ese secuestro a la UEFA es la Unión Europea de Clubes", asociación impulsada por LaLiga que "si no está fuerte en semanas, pase lo que pase, el futuro del fútbol europeo será muy negro".

Nasser Al-Khelaifi, nuevo presidente de la Asociación de Clubes





La ECA representa a clubes de la envergadura del Atlético de Madrid, el Sevilla, el AC Milán, el Ajax de Amsterdam, el Mónaco, la Roma o el Arsenal, pero no a otros más modestos como la Unión Saint-Gilloise belga, el Fullham inglés o el Bohemians irlandés, presentes estos últimos en el evento de Bruselas.

Tebas reclamó que esa representatividad que reivindica respete la lógica de "un club, un voto" y aclaró que sus palabras no son "un ataque a la UEFA como institución", sino a algunas de sus decisiones y a su "pasividad" porque la UEFA tenía que haber dicho "basta ya". Tebas puso el ejemplo del PSG, que ahora preside la ECA y que "para resolver su cuenta de resultados vende jugadores, por 45 millones de euros, a equipos de Catar donde van 2.000 jugadores al campo. Ha vendido tres. Casualmente a Catar..."

Paco González se indigna con el fichaje MÁS caro de la historia de la Premier

@tiempodejuegocope ?? Paco González se indigna con el fichaje MÁS caro de la historia de la Premier ? sonido original - tiempodejuegocope