El tirano Pogacar llega a Italia en su primera parada hacia un histórico doblete

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE) será el gran favorito del Giro de Italia 2024, que arranca este sábado en Turín y que finalizará el próximo 26 de mayo en Roma, y donde intentará poner la primera piedra para optar a un doblete de difícil consecución en el ciclismo. Pogacar quiere conseguir el doblete Giro-Tour, un logro que nadie antes ha conseguido en este siglo y al que aspira conquistando su primera victoria en la 'grande' italiana.

El reto para el esloveno no es sencillo porque solo ha habido siete ciclistas que han logrado este doblete, el último el fallecido Marco Pantani en 1998. Antes que el 'Pirata', lo lograron el italiano Fausto Coppi, el primero en hacerlo (1949 y 1952), los franceses Jacques Anquetil (1964) y Bernard Hinault (1982 y 1985), el belga Eddy Merckx (1970, 1972 y 1974), el irlandés Stephane Roche (1987) y el español Miguel Induráin (1992 y 1993).

El ganador del Tour de Francia en 2021 y 2022 ya lleva un buen 2024 con las victorias en la Volta a Catalunya, la Strade Bianche y la Lieja-Bastoña-Lieja y no tendrá esta vez a sus grandes rivales. La nómina de candidatos a plantarle 'batalla' se reduce a ciclistas muy experimentados y veteranos, ya con 'grandes' en su palmarés como el colombiano Nairo Quintana, ganador en 2014 y líder del Movistar Team, o el ciclista británico Geraint Thomas (Ineos), segundo el año pasado y campeón del Tour de Francia en 2018.

Junto a estos dos veteranos, emergen jóvenes talentos como el belga Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) o el australiano Ben O'Connor, que podría continuar el gran inicio de año de su equipo, el Decathlon-AG2R La Mondiale, con una buena actuación en las carreteras italianas. El siempre combativo Romain Bardet (DSM), dos veces podio en el Tour de Francia, o el británico Hugh Carthy (EF-EasyPost), tercero en La Vuelta de 2020, serán otros de los candidatos a hacer grandes cosas, mientras que el ciclismo español tendrá como principal opción a Juanpe López (Lidl Trek).

El ciclista andaluz, que ya vistió la 'maglia' rosa en 2022 durante varias etapas y que viene en buena forma tras ganar el Tour de los Alpes, será el líder de una participación española que cerrarán Pelayo Sánchez y Albert Torres (Movistar Team), Rubén Fernández (Cofidis), y Fran Muñoz, que correrá en el Polti Kometa de Alberto Contador, invitado por la organización.

Para conquistar su primer Giro, el esloveno tendrá un recorrido que se le puede adaptar muy bien, con protagonismo de la contrarreloj individual, hasta 71 kilómetros, y finales de etapa explosivos en los que puede hacer gala de su calidad y punta de velocidad.

Además, el paso por cimas míticas como el Mortirolo y el Stelvio a muchos kilómetros de meta, en las etapas 15 y 16 respectivamente, pueden dar lugar a sus habituales exhibiciones, atacando de lejos en estas cumbres míticas de una carrera italiana que, como es habitual, promete espectáculo aprovechando su orografía. En total, la 'corsa' tendrá cinco etapas de alta montaña, ocho de media montaña, seis llanas, y las dos mencionadas cronos individuales.

La carrera arrancará con una etapa de 140 kilómetros que irá desde Venarea Reale hasta Turín y con un puerto de segunda categoría en su tramo final que puede provocar los primeros movimientos interesantes, que sí se verán ya al día siguiente con el final en el mítico Santuario de Oropa, una subida de más de 11 kms y con pendiente media del 7 por ciento.

A partir de ahí, tres etapas más beneficiosas para los velocistas y una sexta donde aparecerá el 'sterrato' (camino de tierra) de la Strade Bianche como principal novedad y previo a la primera contrarreloj de más de 40 kilómetros que separan Foligno de Perugia, con el final empinado, y donde ya se podrían abrir las primeras diferencias.

La montaña volverá a hacer su aparición en la octava jornada, con salida en Spoleto y final en Prati di Tivo, un puerto de primera categoría en el que los favoritos deberán responder a las expectativas. Tras una novena etapa de transición y el primer día de descanso, arrancará una segunda semana con otro final en alto, en los Apeninos, en con extensa pero 'cómoda' subida de más de 20 kilómetros a Bocca della Selva.

La undécima, duodécima y decimotercera etapa discurrirán sin demasiadas dificultades montañosas, como transición hacia un fin de semana con contrarreloj y etapa de montaña para finalizar la segunda semana. La etapa 14, entre Castiglione Delle Stiviere y Desenzano del Garda, será la segunda y última contrarreloj del Giro, de 31,2 kilómetros y justo antes de dos días de máxima exigencia.

Y es que las dos siguientes etapas se plantean como las dos más bonitas de este Giro 2024. La decimoquinta saldrá de Manerba del Garda y finalizará en alto, en Livigno, con la mítica ascensión al Mortirolo a falta de algo menos de 70 kilómetros del final, y tres subidas más. Será además la etapa más larga del Giro, con 222 kilómetros de recorrido y 5.200 m de desnivel.

Después del segundo y último día de descanso, la tercera semana comenzará por todo lo alto, con otro coloso como el Stelvio, en este caso al inicio de una decimosexta etapa que concluirá en Santa Cristina Val Gardena, con otra subida poco antes, el Passo Pinei, largo, muy tendido y con rampas del 15 por ciento.

