Manolo Oliveros: "Joao Félix ha sido constante y ha querido demostrar 'aquí estoy yo'"

Joao Félix ha sido el protagonista absoluto del Barcelona - Atlético de Madrid. Lo fue en los días previos y lo ha sido durante los minutos que ha estado sobre el terreno de juego de Montjuic. El futbolista portugués se convirtió en el héroe de la victoria azulgrana, marcó el único gol del partido con una gran vaselina ante Jan Oblak y lo celebró por todo lo alto ante sus excompañeros.

Simeone no gana al Barcelona en Liga en territorio hostil

El internacional luso parecía tener marcado con mayúsculas este partido. Ante el equipo que le tiene cedido, ante Diego Pablo Simeone, mostró buena parte de las virtudes que le hicieron llegar al club rojiblanco por una imporante cantidad de dinero pero que apenas pudo mostrar en el Metropolitano.



Suyo fue el único gol del encuentro, a los 28 minutos. Fue la recompensa a su actuación y a la de un Barcelona que partió con mejor actitud que los hombres del 'Cholo' Simeone. Los azulgrana estuvieron más activos en la presión y dinámicos en el manejo del balón.



El Barcelona fue superior en buena parte del trámite, principalmente en la primera mitad, dispuso de ocasiones para incrementar su ventaja, pero también el Atlético, que quiso rebelarse, tuvo sus oportunidades para arañar al menos un empate. Un par de paradas de Iñaki Peña y el larguero y la falta de pegada le condenaron a la tercera derrota del curso.

Con el 1-0 el Barcelona se instala en la tercera plaza, a cuatro puntos del Real Madrid y el Girona y con tres más que el Atlético, que tiene un partido menos. Simeone sigue sin ganar a domicilio al conjunto azulgrana. No encuentra el camino. El Atlético no se lleva los puntos ante el Barcelona en su campo desde febrero de 2006.

Joao Félix, "aliviado" tras su gol

Joao Félix reconoció que su gol, que dio la victoria al Barcelona ante el Atlético de Madrid significó un "alivio" por todo lo que vivió este último verano en el que salió del conjunto rojiblanco.

"Solo las personas cercanas a mí saben cómo ha sido el verano. Esto va dedicado para ellos, para mi familia principalmente. Es un alivio", afirmó a la conclusión del encuentro ante los micrófonos de Movistar+.

Y calificó su celebración como "espontánea". "Siempre soy el tema de conversación, pero estoy tranquilo porque no miro lo que hablan y solo me dedico a hacer mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Y disfruto de mis nuevos compañeros y de un club que me recibió bien", señaló el joven futbolista portugués.

Por último, Joao Félix quiso puntualizar que está "tranquilo", pese a algunos comentarios de sus excompeñeros y que no tiene "nada" contra ellos.

El análisis de Manolo Oliveros

Manolo Oliveros, narrador de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza un nuevo partido del equipo azulgrana. Esta vez Oliveros valora la victoria del equipo dirigido por Xavi Hernández sobre el Atlético de Madrid este domingo en la decimoquinta jornada de Primera División.

"¿Qué no soy constante? Pues lo soy. Joao Félix. Fue constante el otro día frente al Oporto y ha sido constante ante el Atlético. Ha salido súper motivado después de las palabras que venían desde el vestuario del Atlético de Madrid y ha querido demostrar que puede jugar, que puede trabajar. De hecho, ha provocado faltas y además ha marcado un golazo en la primera parte después de un servicio de Raphinha. Ha metido sutilmente el pie izquierdo y ha metido la pelota por encima de la salida de Oblak.

Joao Félix, súper motivado. Soy constante. Lo ha celebrado. No se ha besado el escudo, pero se ha subido a una valla publicitaria y ha puesto los brazos en cruz para decir ‘aquí estoy yo’. Y en la segunda parte Iñaki Peña ha salvado, una vez más, los muebles, como el otro día frente al Oporto.

Tres puntos en el Tourmalet. Dos puertos de súper categoría que ha pasado Xavi Hernández. Vamos a ver que pasa con el tercero que lo viviremos como siempre en Tiempo de Juego el próximo domingo aquí, en este estadio frente al Girona".