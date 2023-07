La tesis sobre si es el Real Madrid el que debe esperar a Mbappé o viceversa: "Todo el día pensando en él"

Es innegable que hay interés en el jugador, pero calma. El Real Madrid está atento a todo lo que está pasando entre Kylian Mbappé y el PSG, pero la semana acabó sin novedades al respecto. Los responsables blancos ven imposible la llegada este verano. Así lo ha explicado durante todo este tiempo Melchor Ruiz. El plan del equipo merengue es el mismo que el de hace meses, que pasa por esperar a que termine contrato en 2024. El miedo a que pueda renovar existe, como se palpó en el tramo final de 'Tiempo de Juego', aunque quede por escrito que pueda salir a cambio de un traspaso ese mismo año.

En cualquier caso, no descartan ninguna hipótesis y manejan que el PSG, de traspasarlo este verano, pedirá 200 millones de euros. La postura de Mbappé es inexorable: tiene contrato hasta 2024 y se va a quedar. El gran temor del equipo parisino es perderlo gratis. El futbolista creó un peligroso precedente hace un año, cuando se comprometió verbalmente con el Real Madrid y después fue presentado en el Parque de los Príncipes con la renovación millonaria bajo el brazo. Es la misma que incluye unas cláusulas de fidelidad que no quiere perder. Por eso no habla de salir este verano.

La actualidad informativa del caso Mbappé durante este fin de semana fue tan pobre que lo único que se pudo resaltar fue la actuación de Morad, el artista que es íntimo de Achraf, gran amigo de Kylian en el PSG, con el que el cantante también tiene buena relación, como se puede comprobar en sus redes sociales. Durante el concierto dijo: "Está difícil que lo quiera la capital otra vez, ¿eh?". Cuando se estaban empezando a escucharse insultos, respondió de inmediato diciendo "no te preocupes que pronto lo tiene en el Santiago Bernabéu". Es una mera anécdota, porque sigue habiendo un mar de dudas.

El futuro de Mbappé

También hubo que mirar hacia la capital de Francia. El conjunto parisino, con motivo de una carrera que aconteció este domingo en el corazón de París, presentó la que será su segunda camiseta de la próxima temporada, en un anuncio en el que el delantero francés fue cabeza de cartel junto a otros jugadores que tampoco tienen garantizada su continuidad en la capital de la luz. Mbappé, que ya ha reiterado sistemáticamente su deseo de cumplir el último año de contrato que le resta, apareció en el spot publicitario junto a Neymar y Marco Verratti, al que Arabia Saudí está dispuesto a ofrecerle una gran cantidad.

De esas dudas se habló en el tramo final de 'Tiempo de Juego', así como de esas grandes cantidades económicas que parecen la clave de todo. El PSG tiene que pagarle la temporada que le queda más dinero que el salario de 72 brutos. El club francés acordó darle 180 millones de prima por renovar el año pasado: cobró 90 en dos plazos de 45 y le quedarían otros dos. Además, los parisinos asumieron una prima de fidelidad de 240 millones: 70 al cumplir la primera temporada, 80 si cumple la segunda y 90 que perderá al no haber ejecutado la cláusula de renovación hasta 2025.

Paco González sobre el fichaje de Bellingham: "Me gusta, pero..."

