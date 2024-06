Terzic: De llevar al Dortmund a la final de la Champions a salir por la puerta de atrás

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, presentó este jueves su dimisión del cargo, que le fue aceptada por la cúpula del club, según anunciaron ambas partes. El propio Terzic, en un video publicado en X, dijo que tras haber hablado con los directivos del club había llegado a la conclusión de que era hora de que otra persona tomara las riendas del equipo.

Edin Terzi? leaves Borussia Dortmund.



The coach, who won the DFB Cup with BVB in 2021, finished runner-up in the 2023 championship and reached the 2024 Champions League final, asked BVB to terminate his contract with immediate effect.



Borussia Dortmund agreed to the request…