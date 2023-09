El Tertulión de los domingos recuerda a Pepe Domingo Castaño

Este domingo nos ha dejado Pepe Domingo Castaño y el Tertulión de los domingos encabezado por Juanma Castaño ha querido dar el último adiós a 'La LEYENDA' de la radio.

El director del programa, Juanma Castaño, empezaba con unas palabras de despedida: "Arranca como cada domingo a esta hora El Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente y, hoy, el más triste de la radio deportiva española. No he preparado absolutamente nada para poner en valor todo lo que llevamos viviendo dese anoche a las dos de la mañana. Han sido las muchas personas que han hablado de manera muy brillante en las últimas horas, que han dicho cosas increíbles, preciosas, vitales...sobre Pepe Domingo Castaño. Y a esta hora, cuando ustedes lo han escuchado prácticamente todo, el papel que me corresponde es el de dar las gracias. Dar las gracias a todos los oyentes de la radio en general por el cariño que nos han mostrado".

Paco González, director de Tiempo de Juego, incansable 'hijo' radiofónico de Pepe desde 1992 decía emocionado: "Estoy empezando a responder algunos mensajes. Pero estoy muy agredecido a cualquier persona que en cualquier ámbito haya mostrado hoy su afecto a Pepe porque se lo merecía. Es el recuerdo que se tiene que llevar y seguro que le provocará una sonrisa".

Manolo Lama, narrador de Tiempo de Juego, decía: "La noche fue dura, pero yo estoy muy contento. Estoy contento porque se ha confirmado algo que sabía, pero no esperaba. La gente quería a Pepe Domingo Castaño. Me ha impresionado un oyente que se ha acercado a decirme para darle el pésame a su familia. A Pepe lo que más le gustaba era currar y el trabajo de hoy de COPE ha estado a la altura para honrarle".

Joseba Larrañaga se dirigía así a Pepe Domingo: "Me ha impresionado mucho la cantidad de mensajes que he recibido y las muestras de condolencias de gente anónima. Toda la gente me decía 'era parte de mi familia'. Todo ese cariño me ha sobrecogido. La gran virtud de Pepe es que la gente que le rodeaba fuera feliz".

"No me ha sorprendido nada de lo que ha pasado hoy. El cariño de la gente y el programa que habéis hecho demuestran quién era Pepe Domingo Castaño. He tenido la suerte de escucharle como oyente y, después, gracias a Paco formar parte de este equipo. Le vi hacer una mención y aluciné, algo que me llevó a acercarme a él", eran las palabras de Gonzalo Miró sobre Pepe Domingo Castaño.

"Estoy mal, muy mal. Leí el mensaje de Paco y puedes imaginarte. Ver el cariño de la gente demuestra lo grande que es Pepe Domingo Castaño, que nunca le ha dado un disgusto a nadie. Era la alegría. Trataba a todo el mundo por igual, fuera quien fuera. Deja un gran vacío. Se va un fenómeno y un ejmplo", este era el mensaje cariñoso de Tomás Guasch.

Siro López también quisó tener unas palabras hacia 'La LEYENDA': "Yo le tenía mucho respeto a Pepe. Tanto que no me atreví a entrevistarle para el canal de 'Twitch'. Era mi referente, mi ídolo".

Emilio Pérez de Rozas afirmaba: "No se puede decir nada más de Pepe. Para mí fue un señor. Veía a Pepe como el cemento, como el único tío cuerdo de todos nosotros".

Santi Cañizares recordaba así a Pepe Domingo Castaño: "No sé que decir de Pepe porque está todo dicho. Es y seguirá siendo un genio. Su carrera está ahí y pasará a la historia al igual que Joaquín Prat. Todos habláis maravillas de él y así también lo vemos nosotros desde la lejanía. Esta cadena es una familia".

David Albelda rememorba así la figura de Pepe: "Estoy escuchando todo lo que decís y transmitís de verdad lo grande que era Pepe Domingo Castaño. Tuve la suerte de coincidir con él en la presentación del libro y me dejó fascinado con las historias que contaba".

Mónica Marchante recordaba emocionada cómo conoció a 'La LEYENDA': "Probablemente sea la que menos conozca a Pepe Domingo Castaño. Le conocí y me llevó a su mesa junto a su mujer Tere. Allí, sentada a su lado, me dio algún consejo y hace unos años me reencontré con él gracias a un mensaje de whatsapp que me envió".

Isaac Fouto despedía a Pepe Domingo Castaño recordando alguna de las anécdotas: "El día que sentí que Pepe no tenía ningún enemigo fue cuando leí un mensaje en redes que decía 'Ojalá os echen a todos de la COPE menos a Pepe'. Yo estaba aquí cuando llegasteís en 2010 y nos acogió a todos con los brazos abiertos".

Roberto Palomar, periodista de 'MARCA' ha contado cómo ha surgido la idea de dedicarle la portada del periódico a la figura de Pepe Domingo. "Desde el minuto uno teníamos clarísimo que la portada de Marca se la teníamos que dedicar a Pepe. Y hemos entendido que Pepe podía compartir la portada con esa gran victoria de Carlos Sainz", comentaba.

Miguel Rico revivía cómo recibió la tirste noticia: "Ayer por la noche, durante Tiempo de Juego, tuve un mal presagio. Por primera vez en la historia me dio la sensación que Paco perdía el hilo. Temí que estuviera pasando algo. Y esta mañana he recibido la llamada y no lo podía creer. Me parecía imposible, necesitaba una confirmación".

Homenaje a LA LEYENDA, Pepe Domingo Castaño en El Tertulión, con Juanma Castaño