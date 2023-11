Tebas dimite como presidente de LaLiga para presentarse a su reelección

El mandato de Javier Tebas como presidente de LaLiga tenía el 26 de diciembre como fecha final. El máximo dirigente de la competición española ha anunciado en un acto realizado en Galicia que renuncia a su puesto actual para convocar y adelantar las elecciones para el cargo.

El objetivo de esta decisión de Tebas es la de acelerar todo el proceso de su "reelección" como presidente de LaLiga, ya que el proceso se hubiera alargado de forma excesiva por las fiestas navidadeñas. Por el momento, no tiene nignún oponente que se presente para el cargo.

A lo largo de la tarde de hoy miércoles se creará la Comisión Electoral; mientras que, Miguel Ángel Gil Marín y Quico Catalán se quedan como vicepresidente de manera provisional.

Esta Comisión será elegida por cinco equipos españoles (tres de Primera División y dos de Segunda) nombrados a sorteo. Dichos clubes serán los responsables de la capacidad ejecutiva de LaLiga para asegurar la limpieza electoral a lo largo del proceso que tendrá lugar durante este próximo mes.

El abogado fue elegido por primera vez como presidente de la institución en 2013. Desde entonces, tan solo ha tenido oposición en el año 2016, cuando Alex Aranzábal, expresidente del Eibar, no pudo llegar a formalizar su candidatura al respecto, por no lograr los 11 avales necesarios para ello. En 2019, no tuvo ningún rival para su reelección, sin necesidad de Asamblea General Extraordinaria y parece que tampoco lo habrá esta próxima vez.

Así, Javier Tebas busca su cuarto mandato como máximo dirigente de la competición española y tendrá entorno a un mes de campaña para formalizar su candidatura con esos 11 avales necesarios.