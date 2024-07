Tadej Pogacar no estará en los Juegos Olímpicos de París.

La Federación eslovena de ciclismo ha confirmado la lista definitiva para los Juegos Olímpicos, y llama la atención la ausencia del actual campeón del Tour de Francia.

Men's Cycling Team Selector Unveils Names for Paris Olympics. Unfortunately, Tadej Poga?ar will not be among them. He will be replaced by national team colleague Domen Novak. We wish Domen all the best and success.



