Susto en Montmeló tras un incendio en el 'motorhome' de McLaren

El 'motorhome' de McLaren en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este fin de semana se está desarrollando el Gran Premio de España de Fórmula 1, ha sufrido un incendio antes de los terceros entrenamientos libres que ha obligado a evacuar al personal del equipo y que ha ocasionado que tres bomberos tuvieran que ser atendidos por inhalación de humo.

"Esta mañana evacuamos nuestra paddock hospitality del Team Hub después de una alerta de incendio, el equipo ha sido evacuado de manera segura mientras los bomberos locales manejan el problema", informó el equipo McLaren en un comunicado.

