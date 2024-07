Suspensión de 8 partidos para un jugador de la NFL por un caso de violencia doméstica

El 7 de marzo las autoridades de Florida emitieron una orden de arresto contra el jugador Cameron Sutton, quien actuó para los Detroit Lions en 2023, por un incidente en el que se le acusó de golpear a una mujer y huir de la escena.



Sutton se entregó a la policía el 1 de abril y fue fichado en la cárcel de Orient Road en Tampa, Florida, bajo el cargo de violencia doméstica por estrangulación, un cargo de tercer grado que se puede castigar hasta con cinco años de prisión.





El esquinero de 29 años llegó a la NFL seleccionado en la tercera ronda del Draft 2017. Luego de permanecer en Pittsburgh hasta la campaña 2022 se unió a Detroit Lions para 2023 con un contrato de tres temporadas y 33 millones de dólares, pero ante los hechos los Lions despidieron a Sutton el 21 de marzo.



El pasado junio se integró a los Steelers para la temporada 2024, de la cual ahora ha sido suspendido los primeros ocho partidos. Será elegible para su reintegro hasta el 29 de octubre luego del juego de la Semana 8 contra los New York Giants.



En 101 partidos en su carrera, Sutton suma 44 pases defendidos con nueve intercepciones. También este lunes el agente libre Tashaun Gipson, ex defensivo profundo de los San Francisco 49ers, emitió un comunicado en el que aceptó su responsabilidad por violar la política de sustancias prohibidas de la NFL que le costó seis partidos de suspensión.



"Tomé un suplemento que pensé que era seguro y estaba dentro de las políticas de la NFL. No estaba relacionado con el rendimiento, el entrenamiento o la obtención de una ventaja de ningún tipo, pero acepto esta suspensión con gran decepción, lo hago sabiendo que nunca he intentado hacer trampa", escribió Gipson en su comunicado.



Gipson, que cumplirá 34 años en agosto, pasó las recientes dos temporadas con los 49ers. En su carrera ha aparecido en 173 juegos, 165 como titular, que se han repartido entre Browns, Jaguars, Texans, Bears y 49ers. Confió en volver para jugar un año más en la liga. "Espero regresar para mi temporada número 13 en la NFL y ayudar a un equipo a competir por un campeonato", concluyó.