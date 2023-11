Suspendidos por las condiciones meteorológicas el Gimnástica Segoviana-Sestao y el Atzeneta-Zaragoza.

Suspendido también el Atzeneta - Zaragoza

El partido entre el Atzeneta UE y el Real Zaragoza, de la primera ronda de la Copa del Rey que debía jugarse este jueves, ha sido aplazado por fuertes rachas de viento, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF comunicó esta decisión debido al fuerte viento que registra la Comunidad Valenciana este jueves por la borrasca Ciarán, procedente del Reino Unido, aunque la resolución del aplazamiento todavía no ha llegado a los clubes implicados.



El partido Atzeneta UE-Real Zaragoza se iba a disputar este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Municipal El Clariano, escenario habitual de los partidos como local del Atzeneta, que no puede albergar este encuentro al no reunir los requisitos mínimos exigidos por la RFEF.

Suspendido el partido entre Gimnástica Segoviana y Sestao River

El fuerte viento que desde esta madrugada afecta al centro de España ha obligado a suspender, sin fecha por el momento, el partido de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol que debía enfrentar a la Gimnástica Segoviana con el Sestao River a partir de las 19.00 horas de este jueves en el Estadio Municipal de La Albuera.

Desde primera hora de la mañana se ha barajado una posible suspensión del encuentro, puesto que las ráfagas de viento en la capital segoviana han obligado al cierre de parques y jardines, así como de todas las instalaciones deportivas al aire libre.

Finalmente, a última hora de la mañana en una reunión de los representantes de la Gimnástica Segoviana con los responsables de seguridad del Ayuntamiento de Segovia se ha decidido suspender para preservar la integridad física tanto de los protagonistas del encuentro como de los aficionados. Ello, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas no señalaban una disminución significativa de la fuerza del viento.

El encuentro queda a expensas de una nueva fecha que consensuarán los clubes con la Federación Española de Fútbol, pero ya que no podrá ser antes de la celebración del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que se producirá el próximo martes.