La sorpresa de Paco González al escuchar por primera vez hablar en castellano a Lewandowski

Robert Lewandowski ha sido el gran protagonista de la victoria del Barcelona en Vigo ante el Celta (1-2). Con un gol de penalti en el minuto 97, salvó al Barcelona en Balaídos y le dio un triunfo gris que alimenta las dudas sobre el equipo de Xavi Hernández unos días antes de jugar contra el Nápoles en la Liga de Campeones. En esa eliminatoria los azulgranas, muy lejos del Real Madrid en la Liga, se jugarán sus únicas opciones de terminar la temporada alzando un título.

No hubo sorpresas en el plan de partido. El Celta, como es habitual en los últimos partidos de los de Rafa Benítez, esperó en su campo al Barcelona. Ese escenario le ofreció la posesión de la pelota al conjunto azulgrana, un dominador sin brillo, sin chispa, sin apenas peligro. Con el crono próximo al final del primer tiempo apareció el único chispazo brillante, el ingenio de Lewandowski para hacer un gran control orientado tras un pase de Lamine Yamal y marcar un golazo con un gran disparo desde la frontal del área.

El delantero polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra su segundo gol en Balaídos. EFE.





La reacción celeste fue inmediata. Iago Aspas abrió la segunda mitad con un gol en el primer minuto en un disparo desde la frontal del área que pegó en Koundé y despistó a Ter Stegen, que no pudo hacer nada para evitar la igualada. El equipo de Xavi Hernández quedó bloqueado, gris, sometido por el Celta, una mala imagen en busca de un gol imposible que, sin embargo, llegaría con la opción de un penalti cuando en el minuto 93 Fran Beltrán derribó a Lamine Yamal con una patada al intentar despejar el balón.

El suspense acompañó el lanzamiento de penalti. Guaita en un primer momento paró el tiro de Lewandowski, pero el árbitro mandó repetir el disparo por estar el portero adelantado. Lewandowski repitió secuencia y marcó el agónico gol de la victoria en su segunda oportunidad desde los once metros. Un doblete del polaco permitía a su equipo llevarse los tres puntos y dejaba al Celta con 20 puntos marcando la salvación.

Entrevista a pie de campo

En declaraciones a DAZN el polaco ofreció sus impresiones a pie de campo tras ser nombrado MVP del encuentro: "Estoy muy feliz, hemos ganado un partido muy importante para nosotros" desveló. Sobre el penalti repetido que dio origen al segundo gol aseguró que "el portero estaba adelantado. En el segundo lancé como siempre y fue muy importante".

Audio





"Ahora podemos centrarnos en la Champions League. En el segundo tiempo jugamos bien, pero ofensivamente creamos demasiado poco", añadió antes de hablar de su estado físico: "¿Cómo me encuentro? Bien. Físicamente, también. En Champions podemos jugar mejor, hay que jugar desde el primer minuto al 90 bien, defensivamente y ofensivamente", concluyó.

La sorpresa de Paco González y de Tiempo de Juego

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esa entrevista postpartido del polaco ha pillado por sorpresa a Paco González, director de Tiempo de Juego. El periodista ha reconocido que era la primera vez que escuchaba a Robert Lewandowski hablando en castellano y que no se imaginaba ni por asomo que tuviera esa voz: "Me estaba pareciendo De Jong imitando a un serbio", ha confesado con asombro. El resto de comentaristas del programa, empezando por Maldini, han estado de acuerdo con sus palabras. "Es su voz, no ha cambiado", ha querido matizar Josep María Minguella que si que le había oido antes utilizando este idioma.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.