Cucurella: "Nosotros nos podríamos haber quejado de que a Kroos le tendrían que haber expulsado"

El lateral español Marc Cucurella defendió este domingo que "es más valioso tener un gran equipo, ser mejores como conjunto", que "tener superestrellas o nombres punteros", al mismo tiempo que advirtió que tendrán que estar "concentrados" ante Francia en las 'semis' de la Eurocopa y quitó hierro al arbitraje del duelo frente a Alemania, recordando que ellos podrían quejarse de que "Kroos tenía que haber sido expulsado antes".

Sin embargo, incluso después de eliminar a la anfitriona Alemania, el lateral evita dar el favoritismo a la selección, porque eso "es un poco más el tema de la prensa". "A nivel futbolístico todas las selecciones siempre respetan a España. Pero el venir un poco como tapados nos ha ayudado porque muy poca gente daba nada por nosotros y eso nos hizo empezar con confianza, sintiéndonos a gusto sin nada que perder. Sabía que teníamos un gran equipo y se ha demostrado", explicó.

El rival en semifinales

"La gente está muy enganchada, a la gente le gusta ver los partidos, disfruta con nosotros y eso es una cosa muy bonita, pero es verdad que las selecciones que se recuerdan son los campeones. Es igual si hubiésemos perdido contra Alemania que si no ganamos contra Francia, al final lo más importante es como la gente nos recuerde. Hemos sufrido mucho, llevamos muchos días juntos y ahora queda la última semana, queda lo mejor e intentaremos darlo todo para ser campeones", agregó.

Y para ese importante duelo ante Francia será importante que los de Luis de la Fuente estén "muy concentrados" a las "vigilancias", porque los galos "tienen jugadores arriba muy rápidos", algo que querrán "explotar". "El partido pasará por estar muy concentrados los 90 minutos, lo que dure el partido. Si estamos atentos a eso, si recuperamos rápido el balón, tenemos muchas posibilidades", analizó.

"Por mucho que sean rápidos, si nosotros tenemos el balón, si no los dejamos correr, los podemos contrarrestar muy bien. Hemos demostrado que sabemos sufrir. Pero lo más importante somos nosotros, creo que por muy rápidos que sean, si tenemos el balón, si jugamos como sabemos, podemos hacerles mucho daño", añadió sobre el planteamiento.

Cucurella no rehuyó la posibilidad de ocupar el lateral derecho ante al ausencia por sanción de Dani Carvajal, aunque "eso lo tiene que decidir el mister", y destacó su "química" por la izquierda con Nico Williams. "Se basa en la relación fuera del campo. Hemos tenido esta química sin buscarla, tenemos personalidades parecidas, nos gusta estar de cachondeo. Todo es mucho más alegre, más ameno", dijo.

"Nico sabe que si él falla yo voy a estar ahí, y así con todo el equipo, esa es la clave. Lo más importante es que se sienta a gusto que disfrute, que esté cómodo, porque es de ese tipo de jugadores que con confianza son determinantes. Yo intento darle balones y que él ya invente, y yo ya estaré ahí para lo que necesite", comentó.

La jugada polémica contra Alemania

Cucurella fue protagonista por una mano dentro del área en la prórroga que protestaron mucho los alemanes, una acción que el lateral vivió "más tranquilo" cuando vio al árbitro decir "rápido" que no era nada. "Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", sentenció.

"Es una acción un poco dudosa, estamos cansados de ver manos, que unas sí y unas no, pero creo que si Alemania hubiese ganado, no se estaría hablando de eso. Son cosas que pasan, son decisiones, también nosotros nos podríamos haber quejado de que a Kroos le tendrían que haber expulsado antes. Estuvimos más acertados que ellos, pudimos marcar un gol más que ellos y hemos pasado de ronda", manifestó contundente.

El lateral también se pronunció sobre su relevancia en el grupo y su mayor visibilidad a raíz de su buen rendimiento en el torneo, consciente de que "cuando te vas fuera, es difícil" que la gente te reconozca, porque "se pierde un poco la pista". "Lo importante es que si la gente habla de ti, sea para bien. Lo que está pasando ahora pues es trabajo de mucho tiempo atrás, en silencio, y ahora está dando sus frutos", celebró.

Finalmente, Cucurella se acordó de Pedri González, que se perderá lo que resta de torneo por una lesión en la rodilla. "Es un jugador muy importante, diferencial, ha tenido mala suerte. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para regalarle la victoria, además viene de una temporada dura, y sería una buena manera de irse de vacaciones", zanjó.