La solución de Ángel Torres a los graves problemas con el VAR: "Lo mejor es quitarlo un año"

Ángel Torres, presidente del Getafe, abogó este jueves por quitar el VAR durante un año para tomar distancia y, durante ese tiempo, formar profesionales para que el sistema regresé con más fiabilidad.

El dirigente del club azulón analizó el sistema de videoarbitraje y apuntó una posible solución para mejorar las prestaciones de una tecnología que no consigue huir de las polémicas desde que se utilizó por primera vez en España, en 2018. "Lo mejor es quitar el VAR, tomarse un año de relax y preparar un equipo de gente profesional. No tienen que ser árbitros ni ex árbitros. Se pueden preparar como en cualquier profesión, como la de periodista o la de cualquiera. Y a partir de ahí, salir con fuerza", dijo.

También declaró que le gustaría que los árbitros "hablaran" después de los partidos porque, a su juicio, sería "bueno" en momentos concretos. "Después de un partido es más relajado hablar y ganarían en personalidad y que los futbolistas y todo el mundo les respetaran más. Es una labor muy difícil. Tienen que decidir en décimas de segundo y creo que en estos momentos, como está la situación, sería mejor", agregó a los medios de comunicación presentes en la inauguración de las nuevas oficinas del Getafe.

Sobre las quejas de los entrenadores tras la última reunión que mantuvieron en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo "entender" a todos porque ha estado presente en el mundo del fútbol, tanto modesto como profesional, en los últimos 30 años. "Estas peleas y estos rollos... He intentado mediar muchas veces. Hay gente que no entiende. Cada uno va a lo suyo y hay que partir de esa base. Pero las quejas, es lógico, hay gente que ha nacido llorando y sigue llorando", manifestó.





Ángel Torres afirmó que le gustaría que su actual entrenador, José Bordalás, fuera como el técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone y dirija al club azulón durante quince años. "Todos cambiamos. Bordalás ha cambiado también. No es el mismo que fiché en 2017. Es un entrenador que ha cambiado. Ha cambiado en el vestuario y para bien. Por eso lo fiché. Mejor que yo hay pocos que conocen cómo funciona Pepe. Yo me alegro. Siempre digo lo mismo. Para mí Bordalás es un seguro de vida. No sé si por suerte, porque sabe mucho o porque se toma el trabajo a pecho. Es un tío muy valioso. Ahora está aquí para los próximos tres años pero ojalá esté como el 'Cholo', quince años", dijo.