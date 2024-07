Siro López apunta a la trastienda del interés del Barcelona por Nico Williams: "Lo mangonean"

Durante estos días, se siguen contando los pasos al frente que el Barcelona da para intentar fichar a Nico Williams para la próxima temporada.

Según informó Víctor Navarro en El Tertulión de Tiempo de Juego este domingo, el Barcelona sigue esperando una respuesta del jugador del Athletic. En el club azulgrana siguen tratando de ver las posibilidades económicas que tendrían para afrontar la operación, pero se mantienen a la espera de una respuesta que debería llegar esta próxima semana.

Posiblemente antes del jueves, el Barça debería conocer la intención de Nico Williams, antes de que el jugador se embarque en la pretemporada del Athletic.

Nico Williams, jugador del Athletic de Bilbao y objeto de deseo de los grandes de Europa. Cordon Press.

A partir de ahí, a Williams le han asegurado que, en el caso de decirle 'sí' al Barcelona, le garantizan ficha, sin tener que afrontar cierta incertidumbre, tal como sucedió con varios jugadores la temporada pasada, que no sabían si el club podría inscribirlos a tiempo. El Barcelona le garantiza poder jugar la primera jornada de Liga, en menos de un mes.

El precio es el que es: los 58 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión. No ha trascendido aún el salario que el Barça está dispuesto a ofrecerle a Nico Williams, que actualmente percibe unos 7 millones de euros netos de las arcas del Athletic. Otra cuestión es que el club azulgrana le ofrezca un sueldo que vaya subiendo de forma progresiva según avancen las temporadas, como han hecho con jugadores como Lewandowski o De Jong, con primas o bonus.

La regla 1:1 para fichar a Nico Williams

El Barça, una vez tenga el 'sí' de Williams, tendría que planificar con el jugador su pretemporada y saber cuándo estaría disponible para debutar con el club, teniendo en cuenta que el jugador ha comenzado sus vacaciones esta misma semana, al haber disputado la Eurocopa de forma completa.

Según Víctor Navarro, durante la gira de pretemporada que realizará el Barça en los próximos días, el equipo que preside Joan Laporta tiene previsto anunciar un acuerdo con la marca deportiva Nike que le permitiría entrar en ese rango 1:1 que ya le permitiría fichar con normalidad. Laporta es el primero que asegura que el club va a llegar sin problema, y que no será un impedimento para realizar fichajes.

Nico Williams, durante un partido entre el Betis y el Athletic. CORDONPRESS





El otro lado del fichaje, para Siro López: "Lo mangonean"

Durante el Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, Tomás Guasch habló muy claro sobre cómo se va a resolver este particular 'culebrón': "Si Nike pone el dinero, fantástico. Y si no pone el dinero, dirán que se lo han puesto y para adelante con los faroles", criticó.

Guasch cree que lo verdaderamente importante es que "si Nico dice que jugará, jugará en el Barcelona, no tengáis ninguna duda. Y mirarán para otro lado", en alusión a las maniobras que tenga que hacer el Barcelona para que Williams no tenga problemas para cambiar la camiseta del Athletic por la azulgrana. "Toda la prensa catalana coincide estos días y todo el mundo da por hecho que será así. Que Tebas mirará para otro lado. Tragará quien tenga que tragar. Y esto no es contar películas. En esta coña marinera, esto es básico", dijo.

Javier Tebas ha cargado duramente contra la piratería y dos gigantes de Internet. Cordon Press.

En esa línea, coincidió Siro López, que dio algún nombre más, aparte del de Tebas: "Tebas y Laporta lo mangonean desde hace mucho tiempo con las palancas", comentó. "Las palancas que, o no se cobran, o se vuelve a utilizar la misma de otra vez".

Por ese motivo, Siro criticó que "se adultera la competición, para mí, pero tiene que llegar un momento en que los clubes tengan que decir algo. El Athletic, que lo van a esquilmar, tendrá que decir algo", pidió al resto de clubes ante lo que considera una manipulación de LaLiga en favor del Barcelona.