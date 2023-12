La sinceridad de Mateu Lahoz con el arbitraje: "Cuando me he equivocado lo he hecho honestamente"

Mateu Lahoz dio en El Tertulión de Tiempo de Juego un emotivo discurso en defensa del fútbol que ama y se mostró crítico con la forma en la que se está empleando el VAR en LaLiga. "El fútbol no es de los árbitros. Nosotros debemos ser facilitadores del juego y el VAR es una herramienta para el fútbol. Y ahora mismo no se está utilizando bien", empezó diciendo.

Y añadió: "Ahora mismo no nos entiende nadie. Jagoba y Aguirre estuvieron muy bien tras ser beneficiados por decisiones polémicas se mostraron contra la herramienta".

Mateu reconoció que durante su carrera como árbitro cometió errores y señaló: "He sufrido muchísimas neveras estando en el VAR o en el terreno de juego. Cuando yo me he equivocado lo he hecho de forma honesta. Estoy tan agradecido al fútbol que después de 19 temporadas en activo solo he cobrado 12 días de finiquito y no he querido demandar a nadie, pero podría hacerlo porque está todo del revés".

Y resaltó: "Los árbitros somos deportistas, necesitamos ayuda e independiencia. Y si no nos vamos a cargar el fútbol en España, y lo digo desde el paradigma cultural de que en 2030 vamos a albergar un Mundial".

Por último el excolegiado mantuvo una pequeña disputa con Isaac Fouto, que se resolvió con un agradable momento. "Gracias Isaac. Porque gracias a ese gesto mi familia y yo pudimos vivir un momento increíble mi último día como árbitro en Mallorca. Y si le has regalado eso a mi familia no sabes el bien que le has hecho no solo a mi familia, sino a todo al estamento arbitral. Pedí retirarme en el Celta-Barcelona, que no me dejaron y después el Mallorca-Rayo para dar la cara porque los árbitros somos humanos y cometemos errores", comentó Mateu Lahoz después de que Fouto le confesara que un equipo no quiso rendirle homenaje el día que se retiró del arbitraje.