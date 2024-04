Simeone: "Siento bien a los futbolistas, será una noche de Champions de las buenas"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ratificó este lunes su convicción en sus futbolistas, a los que siente "bien" a 24 horas del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Dortmund, donde intuye "un buen partido" de su equipo y "una noche de Champions de las buenas".

"A jugar este martes y no pensar tanto. Los siento bien a los futbolistas, van a hacer un buen partido y será una noche de Champions de las buenas", avanzó este lunes en el escenario del encuentro, el ardiente Signal Iduna Park de Dortmund, a donde el equipo aterrizó esta tarde-noche para quedar concentrado hasta el partido de este martes.

Hasta entonces, Simeone vive las horas previas "con la ilusión, con el entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedos, con la responsabilidad, con intentar estar lo más claro posible para hacerle bien al equipo y, sobre todo, transmitiendo" lo que siente "en estos momentos, que el equipo está bien", según insistió.

?El equipo está bien, con confianza y va a ser un buen partido?.



— Diego Pablo @Simeone ?? pic.twitter.com/GmriBuPfhr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2024

"Cualquier futbolista que está en unos cuartos de final en puertas de estar entre los mejores cuatro de Europa hay una ilusión enorme. Y muchas cosas no hay que decir. Simplemente fortalecer la parte mental y jugar como venimos haciéndolo", remarcó el técnico, que enfocó a todos los aspectos posibles que tiene un encuentro de fútbol como éste.

"Este martes lo importante es el todo. El que interprete mejor el todo de lo que pueda pasar en el campo seguramente estará en la siguiente fase", enfatizó Simeone, cuyo Atlético está ante la opción de su cuarta semifinal de la Champions: "El club está trabajando muy bien. Hemos crecido todos a partir de los resultados importantes que hemos podido tener en la Liga española y eso nos generó crecer enormemente dentro del mundo futbolístico".

"Vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa. Seguramente, empezará con un ritmo alto. Tenemos que seguir manteniendo el nivel de estos últimos partidos. El equipo viene respondiendo muy bien, está con confianza, está bien y va a hacer un buen partido", analizó sobre su rival, al que doblegó en la ida por 2-1 con un formidable inicio.

"Nos vamos a encontrar con un equipo que va a salir fuerte. Tiene gente hábil sobre las bandas, con gente en el medio que viene bien de segunda línea, trabaja muy bien la pelota parada y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", añadió Simeone, que remarcó: "Todos los de arriba son muy buenos".

"Tienen una velocidad enorme. El número 47 si no me equivoco (en referencia a Byone Gittens, que luce el 43), es jovencito, pero entró el otro día y la rompió. Posiblemente pueda jugar de inicio también. No me imagino otro estilo de fútbol, porque lo han demostrado la temporada pasada en la liga, haciendo una gran temporada llegando hasta el final con la posibilidad de ganar la liga en casa, que después la ganó el Bayern, y son un equipo muy fuerte", advirtió.

Según las pruebas, Simeone apostará por Mario Hermoso como central, con César Azpilicueta como carrilero izquierdo, ante la baja por sanción de Samuel Lino, aunque en la rueda de prensa introdujo la alternativa y la posibilidad de Rodrigo Riquelme. "De ellos tres juegan dos y esperemos elegir lo mejor para el equipo", alimentó la duda el técnico.

?? ¡Estos son los jugadores rojiblancos que viajan a Dortmund! ?? pic.twitter.com/EUYS6BRQiI — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2024

"Mario volvió muy bien el otro día, como lo vieron. Jugó los 90 minutos. Estuvo bien, lo sentí seguro y es un futbolista muy importante para nosotros", dijo del primero.

"César es un jugador especial, que tiene cosas diferentes y entiende el juego de la mejor manera. Puede jugar en cualquier lugar que lo pongas en la parte defensiva", añadió sobre el segundo, al que ubicó en el carril zurdo durante el entrenamiento matutino de este lunes, dentro del más que probable once inicial.

"Y tenemos a Rodrigo Riquelme, con su descaro, su velocidad, que la necesitamos, y su juventud, que en estos partidos seguramente será importante", abundó Simeone.