Sigue este domingo desde las 13:00 en 'Tiempo de Juego' el Osasuna-Barcelona y el Atlético-Sevilla

El Barcelona visita El Sadar este domingo (21:00h) para enfrentarse a un Osasuna que viene de caer eliminado en la fase previa de la Conference frente al Brujas. Por otro lado, el equipo de Xavi viene de ganar en La Cerámica en un partido apasionante. Por otro lado, El Atlético recibirá al Sevilla en lo que promete ser uno de los encuentros de la jornada (18:30h). Además tambien se disputarán el Girona-Las Palmas (14:00h) y el Mallorca- Athletic (16:15h). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 13:00h, en COPE.

Girona - Las Palmas (14:00h)

El Girona de Míchel Sánchez, tercer clasificado de LaLiga EA Sports al inicio de esta cuarta jornada, recibirá este domingo a la Unión Deportiva Las Palmas (16ª) con la ilusión de ganar para llegar al primer parón de la temporada con 10 puntos de 12 posibles.

El equipo catalán, invicto tras tres partidos por primera vez en sus cuatro años en Primera, ha firmado su mejor inicio de temporada en la máxima categoría con un empate ante la Real Sociedad a domicilio y dos triunfos consecutivos, ante el Getafe por 3-0 en Montilivi y ante el Sevilla por 1-2 en el Sánchez Pizjuán.

Es uno de los cuatro únicos equipos invictos, junto al Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, y si este domingo supera al conjunto canario encadenará la tercera jornada en plazas de Liga de Campeones. La temporada pasada el equipo ya luchó hasta la última jornada por un billete para la Liga Conferencia.

Desde el club se insiste en que la prioridad es lograr la permanencia, para enlazar tres temporadas en Primera por primera vez en la historia de la entidad, pero el equipo y la afición confían en superar la mejor posición histórica del Girona en LaLiga Ea Sports (10º) y su máxima puntuación (51).

La UD Las Palmas se presenta este domingo en el estadio Montilivi sin haber conocido la victoria en las tres jornadas anteriores en LaLiga EA Sports y con la consiguiente necesidad de puntuar antes del parón liguero, tras el cual afrontará otro complicado partido a domicilio ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El equipo entrenado por Xavi García Pimienta solo ha anotado un gol, y de penalti en la primera jornada ante el Mallorca (1-1), y si bien creó ocasiones en el último choque en casa ante la Real Sociedad, no fue capaz de convertir ninguna de ellas (0-0).

El técnico catalán se aferra a esa mejoría en el juego y a las oportunidades creadas frente al conjunto vasco, pero sabe que necesitan afinar la puntería para no meterse de lleno en los puestos de descenso en el primer de competición.

Pimienta ya podrá contar para este partido con el argentino Maxi Perrone, el fichaje estrella del verano en el conjunto grancanario. El centrocampista cedido por el Manchester City no pudo ser inscrito para el partido ante la Real, pero su documentación ya está en regla para debutar este domingo.

Otro de los once fichajes de la UD Las Palmas para esta temporada, el delantero Sory Kaba, ya tuvo minutos, y como titular, en su estreno de amarillo la semana pasada. El ariete guineano apunta a repetir en la punta del ataque del conjunto grancanario.

Mallorca - Athletic (16:15h)

El estadio Son Moix será escenario este domingo de un Mallorca-Athletic Club en el que estarán en juego puntos clave en los extremos de la clasificación: los bermellones luchan por salir de la zona de descenso con la primera victoria de la temporada; los rojiblancos aspiran a un triunfo que les consolidaría en posiciones europeas.

El equipo de Javier Aguirre necesita reaccionar ante su afición tras sumar un punto de los primeros nueve en juego del campeonato, circunstancia que tras la victoria este viernes del Celta en Almería le ha situado de manera transitoria en el puesto décimo octavo.

Los bermellones empataron en la visita a Las Palmas (1-1) y perdieron con el Villarreal en casa (0-1) y el Granada a domicilio (3-2). Las sensaciones que ha transmitido el once de el "Vasco" en el arranque liguero no han sido del todo positivas si se la compara con la temporada pasada, en la que no estuvo en descenso en ninguna de las 38 jornadas disputadas.

Se espera mucho más del kosovar Vedat Muriqi, autor de 15 goles la pasada campaña y que sigue sin estrenarse después de fallar dos penaltis; también del media punta mallorquín Sergi Darder, fichaje estrella del curso, y del delantero canadiense Cyle Larin.

La baja de larga duración del capitán Antonio Raillo -pasó por el quirófano tras una lesión en el tobillo izquierdo ante el Villarreal- también ha repercutido en la solvencia de la defensa.

Desde el punto de vista bilbaíno el choque está aderezado por el regreso a su casa en los últimos años de Iñigo Ruiz de Galarreta, una de sus buenas noticias en este inicio de curso y quien confesó durante la semana que en Mallorca es donde más ha "disfrutado del fútbol y de la vida".

"Tres años espectaculares" previos al regreso al club de su vida y en el que se formó que está siendo, de momento, exitoso. Porque Galarreta es uno de los jugadores más destacados en el arranque de la temporada junto a los internacionales Unai Simón y los hermanos Williams, Iñaki y Nico.

A los cuatro se les espera en un once inicial en el que no se presumen más novedades que la vuelta de Oihan Sancet tras cumplir ante el Betis la sanción consecuencia de su expulsión en El Sadar. En principio, por Iker Muniain, aunque el capitán también fue de los destacados en la remontada ante conjunto sevillano, del 0-2 al 4-2, que tanto ha cambiado la cara al Athletic y a su afición.

En ese once estará seguro Mikel Vesga, jugador capital para Ernesto Valverde, compañero de Galarreta en el doble pivote y clave la última jornada transformando los dos penaltis a Nico Williams para iniciar la voltereta en el marcador. Y también Gorka Guruzeta, quien no solo permite que Iñaki Williams se traslade a la banda, donde mejor está rindiendo, sino que ayuda con goles. Dos en sus dos choques como titular.

También se espera la continuidad de Iñigo Lekue e Imanol García de Albéniz en los laterales ante la lesión de Oscar de Marcos y aunque Yuri Berchiche ya está disponible.

Atlético de Madrid - Sevilla (18:30)

Desde el 8 de enero pasado, el Atlético de Madrid no ha perdido ningún partido en el Metropolitano, con una secuencia actual de diez victorias seguidas, pero quiere más este domingo, cuando dará vuelo a Rodrigo Riquelme como sustituto de Yannick Carrasco para insistir en su persecución del liderato y exponer su momento contra el Sevilla, el único equipo que aún no ha puntuado en esta temporada de Liga.

Relanzado por el 0-7 al Rayo del pasado lunes e invencible en sus doce duelos más recientes en su territorio, es su mejor racha de triunfos en casa desde 2013, cuando batió todos sus récord como local con 14 victorias consecutivas desde el 5 de mayo de 2012 al 24 de febrero de 2013. Ya lo dirigía Diego Simeone. Ahora, enlaza diez, incluido un 6-1 al Sevilla el pasado marzo, antes del duelo de este domingo, alterado por el probable e inminente adiós de Carrasco.

Hoy relegado a la última posición, el equipo andaluz llega al Cívitas Metropolitano acuciado por su pésimo arranque de Liga, al ser colista con 0 puntos de 9 posibles, y con bajas, sobre todo en la parte defensiva, aunque con la idea de reponerse de este mal comienzo y estrenar su casillero en un feudo que parece 'maldito' para los nervionenses.

Al contrario, el Atlético no ha perdido aún en esta Liga. Su registro de siete de nueve puntos, con diez goles a favor y con cinco futbolistas ya con algún tanto (Morata suma tres, Memphis Depay y Marcos Llorente dos y Antoine Griezmann, Nahuel Molina y Ángel Correa, uno cada uno), lo proponen actualmente como el segundo de la clasificación al inicio de la cuarta jornada, a dos puntos de la cima del Real Madrid, al que no pierde de vista.

Disponible Saúl Ñíguez, tras unas molestias en la espalda, el resto serán los mismos nueve jugadores que partieron desde el principio en Vallecas, con Jan Oblak en la portería; Nahuel Molina, en el carril derecho; Stefan Savic, Axel Witsel y Mario Hermoso, en el centro de la defensa; Rodrigo de Paul, Pablo Barrios y Saúl en el medio; y Antoine Griezmann en ataque.

Ya no está Joao Félix, cedido hasta el final de la campaña al Barcelona. Un paréntesis en los últimos plazos del mercado a su paso por el equipo rojiblanco. Una solución, también, a su deseo de irse, asumido por todos desde que pisó la pretemporada del equipo en el complejo de la sierra segoviana en Los Ángeles de San Rafael, el pasado 10 de julio, sin minutos en la Liga ni en la pretemporada. La plantilla de Simeone se queda en 23 hombres, sin contar tampoco a Carrasco, que ya no se entrenó este sábado con el equipo rojiblanco.

Enfrente, en medio del ambiente de cierta preocupación y decepción que rodea al equipo de José Luis Mendilibar, que apuró hasta última hora el mercado con la salida de jugadores que no contaban (Papu Gómez, Idrissi, Óscar Rodríguez y Tecatito Corona) y la llegada del medio francés Soumaré y del delantero hispanodominicano Mariano Díaz -aún no incorporados al plantel-, el Sevilla deberá ofrecer su mejor cara para intentar romper sus estadísticas en sus visitas al Atlético.

Los sevillistas llevan quince años sin ganar en Liga en casa de los colchoneros, donde cayeron la pasada campaña por un humillante 6-1 y no vencen en esta competición desde septiembre de 2008 (0-1 en el desaparecido Vicente Calderón), aunque sí lograron el triunfo en los cuartos de final de la Copa del Rey 2017-18; y esperan al mejor Atlético, un rival muy fuerte, "con grandes jugadores" y, como ha advertido Mendilibar, "está en forma y jugando muy bien".

Aun así, la necesidad obliga y el Sevilla buscará la victoria y puntuar por primera vez en esta Liga para romper su racha de tres derrotas seguidas, en casa ante el Valencia (1-2), fuera contra el Alavés (4-3) y de nuevo como local con el Girona (1-2), después de hacer partidos muy pobres en las dos primeras jornadas y mejorar en la última ante los catalanes.

Osasuna - Barcelona (21:30h)

El Barcelona presentará este domingo en El Sadar la renovación acometida en el último día de mercado, con las salidas de Ansu Fati, Ez Abde y Eric Garcia y las llegadas de Joao Félix y Joao Cancelo, que viajarán a Pamplona para ayudar al equipo en su intento de encadenar la tercera victoria liguera.

Para el Club Atlético Osasuna la visita del vigente campeón es un reto con el que pretende olvidar el duro varapalo sufrido el jueves con la eliminación de la Liga Conferencia a manos del Brujas.

Cancelo y Félix entraron en la convocatoria del Barça tras completar la primera sesión a las órdenes de Xavi Hernández. También se estrenó en la lista Íñigo Martínez, que el viernes fue inscrito en LaLiga y este sábado recibió el alta médica, y el portero Iñaki Peña, ya dado de alta en la competición.

??????????????? y ??????????? están bien físicamente. Y con ??????????? estoy muy contento de tenerlo en la plantilla?



?? - Xavi - pic.twitter.com/KdmsusBEHX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2023

El Barça espera que estos refuerzos mejoren el juego del equipo, lejos de lo esperado hasta el momento. Si en el estreno ante el Getafe (0-0) y en el trabajado triunfo ante el Cádiz (2-0) sufrió para generar peligros ante bloques muy cerrados, en la victoria contra el Villarreal (3-4) flaqueó la defensa.

Con las bajas confirmadas de Ronald Araujo en defensa y Pedri en la medular, la principal incógnita en el esquema del Barcelona es si Xavi, que regresará tras dos partidos de sanción, mantendrá la apuesta por los cuatro centrocampistas que la pasada temporada le aupó hasta el título de Liga o si rescatará el sistema de tres delanteros.

De optar por el segundo dibujo, Robert Lewandowski parte como el único atacante con la titularidad asegurada, sobre todo tras su estreno goleador en La Cerámica. En la derecha, el técnico catalán podría seguir apostando por Yamine Lamal, de 16 años, que esta semana estrenó convocatoria con la selección español absoluta.

Enfrente, el campeón se encontrará a un Osasuna alicaído. Jagoba Arrasate y los suyos rozaron el pase a la fase final de la tercera competición europea con el 0-2 que reflejaba el marcador. Los dos goles del Brujas en apenas tres minutos echaron por la borda todo el trabajo realizado por el cuadro navarro sobre el césped del Jan Breydel.

El nivel anímico de los jugadores rojillos no es el mejor. La oportunidad, tras luchar en los despachos por ella, era única, pero lo cierto es que este tipo de experiencias reforzará a una plantilla que deberá mirar con optimismo su próximo partido.

Sin tiempo para lamentos, El Sadar volverá a vestirse de gala para presenciar uno de los choques más relevantes en Pamplona. La ilusión por vencer a un grande siempre pasa por la mente de unos aficionados que serán importantes.

La marcha en liga es buena. Las victorias en Vigo y en Valencia contrastan con la derrota en casa ante el Athletic, donde el equipo no realizó un buen partido para acabar cayendo por 0-2.

En cuanto al tema de rotaciones, Arrasate se verá obligado a variar el once visto en Brujas. Aitor Fernández regresará a la portería y Unai García podría entrar para dar descanso a Catena o David García. Peña acabó con molestias.