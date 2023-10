Sigue este miércoles desde las 18:30h 'Tiempo de Juego' con el Atlético - Feyenoord

ATLÉTICO DE MADRID - FEYENOORD (18:45 horas)

Sólo seis victorias en sus últimos 26 partidos de la Liga de Campeones, dos tan solo en sus once partidos más recientes en la fase de grupos y apenas una en sus últimos once duelos europeos como local alertan al Atlético de Madrid, con su reacción aún pendiente en el máximo torneo continental frente al Feyenoord, con el que compite por mucho más que la primera plaza del grupo, contra sí mismo y la inquietud.

Relanzado en LaLiga EA Sports con tres triunfos consecutivos e imparable en el Metropolitano dentro de la competición nacional con una secuencia de doce victorias seguidas, la Liga de Campeones es otra historia para el grupo entrenado por Diego Simeone, que anhela tiempos pasados cuando se traslada al marco internacional, enfrentado a su declive más reciente en Europa, nada que ver con su impacto desde 2013-14 hasta 2016-17.

Los números son una descripción irrebatible del momento europeo del Atlético. Cierto que hace dos campañas jugó los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Manchester City, tan cierto como que el pasado curso descarriló de forma estrepitosa en la fase de grupos, no pisa unas semifinales desde 2017, no es primero de su cuarteto desde entonces y, sobre todo, ha perdido seis de sus once choques más recientes en esta ronda.

Empatado a última hora, en el minuto 95, por el testarazo del portero del Lazio Iván Provedel en la primera jornada, el Atlético sólo ha ganado seis encuentros desde aquel recuerdo imborrable, pero ya tan lejano, del 2-3 en Anfield al Liverpool justo antes de la pandemia de la Covid-19, el 11 de marzo de 2020. Ha ganado dos veces al Oporto y al Salzburgo y una al Manchester United y al Milan. Lo demás son empates, nueve, o derrotas, once.

La victoria del campeón neerlandés frente al Celtic (2-0), el mismo rival contra el que ganó su única Copa de Europa en 1970, realza también la trascendencia del partido de este miércoles para el conjunto madrileño, dos puntos por detrás y obligado a ganar para no destemplarse una vez más en la fase de grupos, con el añadido a su favor de que el equipo de Rotterdam viene sin su goleador: Santiago Giménez

El equipo entrenado por Arne Slot, que mantuvo una polémica con Simeone en su único enfrentamiento en un amistoso en el verano de 2021 (triunfo del Feyenoord por 2-1 y con la expulsión de Yannick Carrasco), está firmando un gran inicio de temporada: es cuarto en el campeonato doméstico con cinco victorias y dos empates y acaban de vencer por 3-1 al Go Ahead Eagles, tras inclinar al Heerenveen en la jornada precedente por 6-1.

En el Atlético, Diego Simeone recupera a Álvaro Morata, superada su sanción ante el Cádiz, pero pierde a José María Giménez, con un edema en el sóleo. Ya dispuso el pasado domingo, en la remontada por 3-2 al Cádiz, tanto de Ángel Correa, doble goleador y la figura del partido, como Rodrigo de Paul, que retomó la competición con 29 minutos en la segunda parte. Aún no tiene a Stefan Savic, fuera por tercer choque por una sobrecarga. Tampoco están disponibles Memphis Depay, Thomas Lemar, Pablo Barrios, Caglar Soyuncu y Reinildo Mandava, también lesionados.





OPORTO - BARCELONA (21:00 horas)

Seguramente en el partido más trascendente de la liguilla de la Liga de Campeones, donde el Barcelona se jugará el liderato ante el Oporto, Lamine Yamal se asomará al estadio do Dragao, allí donde se estrenó, también con dieciséis años, Leo Messi hace casi veinte años.

Y es que el impacto del joven delantero azulgrana, que acaba de renovar su contrato con una cláusula de mil millones de euros, se ha dejado ver en el equipo de Xavi Hernández, el suyo y el de las generaciones de jóvenes talentos que hace años encabezaron Pedri González y Pablo Gaviria 'Gavi', que han sumado a la causa a Lamine Yamal y a Fermín López.

El Barça tiene tres bajas e importantes para el encuentro. Está en la recta final de su recuperación Pedri González, pero a Frenkie de Jong y a Raphinha, aun les quedan días para volver a jugar. En el caso del brasileño, Xavi le había encontrado acomodo como mediocampista en una posición nueva para él, pero en la que estaba ofreciendo buenas sensaciones, aunque se lesionó y fue el momento de Fermín López.

El joven andaluz es la última sensación. Un jugador de 20 años, que el año pasado jugó en el Linares y que ha sido repescado por Xavi, después de ver sus progresos en un par de entrenos. Ante el Sevilla, fue de los mejores del equipo, aunque se desconoce si va a tener continuidad en el once.

El Oporto se presenta ante los azulgranas con el orgullo herido tras la derrota sufrida contra su máximo rival, el Benfica (1-0), y con varias incógnitas en su alineación, la principal de ellas el exmadridista Pepe. El veterano central luso-brasileño, de 40 años, se perdió el clásico de Portugal por problemas físicos y es duda para mañana, aunque está descartado definitivamente.

Sería una baja considerable para los "dragones", dada la importancia del capitán en la plantilla y su gran experiencia contra el Barça, el club al que más veces se ha enfrentado en su carrera, en 23 ocasiones. Quien no estará es su compañero en el centro, el cántabro Iván Marcano, el mejor jugador del Oporto en este inicio de campaña y baja indefinida por una grave lesión.

Marcano ha sido el talismán de un equipo blanquiazul que ha mostrado ciertas dificultades para imponer su juego, con goles en el último segundo que han garantizado mejores resultados que exhibiciones, lo que se atribuye a la marcha de figuras como el colombiano Matheus Uribe o el luso-brasileño Otávio, unido al periodo de adaptación de sus nuevos refuerzos, entre ellos el exazulgrana Nico González.