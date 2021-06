Sigue este domingo en Tiempo de Juego una nueva jornada de la Eurocopa y el playoff de ascenso a Primera

La inédita Macedonia de Pandev se bate con la Austria de David Alaba, Países Bajos vuelve a la élite contra la Ucrania de la polémica camiseta y la venganza inglesa contra Modric te esperan este domingo en la tercera jornada de la Eurocopa. Podrás seguir toda la emoción del mejor deporte en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

15:00 Inglaterra - Croacia

El debut de Inglaterra en la Eurocopa supone la reedición de la semifinal del Mundial de Rusia que alzó a Luka Modric como el mejor jugador del torneo e infligió a la generación inglesa una derrota histórica que vengar.

Los 63 minutos que pasaron entre el tanto de falta de Kieran Trippier y el empate de Ivan Perisic, en los que Inglaterra se vio en una final 50 años después, es la sensación que los Mason Mount y Phil Foden vieron desde casa y que tratarán de emular y mejorar en este torneo.

Aunque solo hayan pasado tres años, la diferencia entre Inglaterra y Croacia se ha acrecentado. Los croatas han bajado su nivel al tiempo que su equipo se ha envejecido. Porque esa es la clave del encuentro. Un equipo que ha rejuvenecido y que está desarrollando su talento, como es el inglés, y otro que apura la calidad de una de las mejores generaciones de su historia.

Modric, Perisic, Rebic, Brozovic, Vida y Kramaric son algunos de los pilares que ya estuvieron en 2018 y que repiten para esta cita. El equipo gira en torno al jugador del Real Madrid, que después de una temporada extenuante aún le queda gasolina en el depósito para un último baile. De la inspiración de Modric para superar al medio inglés, recargado en caso de que Gareth Southgate disponga cinco defensas, dependerán muchas de las opciones de los croatas.

Wembley





18:00 Austria - Macedonia del Norte

La selección de Austria inicia este domingo en el Estadio Nacional de Bucarest su aventura en la Eurocopa 2020, donde espera superar al fin la fase de grupos, enfrentándose a la debutante Macedonia del Norte, que quiere dar la sorpresa en su primera participación en el torneo.

La primera fase fue el techo del combinado austriaco en sus otras dos apariciones en el torneo continental, en 2008 y 2016, y ahora, a la tercera, los de Franco Foda esperan dar un paso más en un Grupo C que comparten, además de con los macedonios, con Países Bajos y Ucrania. Este domingo esperan conseguir al fin su primera victoria en la fase final de una Eurocopa.

En busca de ello, el capitán Julian Baumgartlinger trabaja a contrarreloj para superar sus molestias y estar disponible en un equipo en el que el fichaje del Real Madrid David Alaba será uno de los motores en el centro del campo junto al jugador del Leipzig Marcel Sabitzer y el del Hoffenheim Christoph Baumgartner.

Bajo palos, Daniel Bachmann, con su gran debut ante Inglaterra, parece haberle ganado la partida a Alexander Schlager y será titular. La gran decisión estará en la punta de ataque, donde el seleccionador austriaco deberá decantarse entre el veterano Marko Arnautovic o el enrachado Sasa Kalajdzic.

Enfrente, Macedonia del Norte hará su estreno en la fase final de una Eurocopa con el sueño de poder dar la sorpresa. Con un equipo muy compacto, los de Igor Angelovski superaron a Kosovo y Georgia en la repesca y, posteriormente, incluso sorprendieron a domicilio a Alemania (1-2) en las eliminatorias para el Mundial.

"Han cambiado muchas cosas desde esos dos partidos, que se jugaron hace dos años. Durante esos dos años, nuestra selección ha crecido de un partido a otro y ha jugado mejor al fútbol", explicó el seleccionador, que confía en el centrocampista del Nápoles Eljif Elmas y el del Levante Enis Bardhi como ejes de su equipo y en el veterano delantero Goran Pandev para abrir fuego.

Estadio de Bucarest, escenario del Atleti - Chelsea





21:00 Países Bajos - Ucrania

Países Bajos, campeona de Europa en 1988, regresa este domingo a lo grande, al calor de su público en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, a una Eurocopa en un debut en el que tratará de superar a Ucrania, que de la mano de Andriy Shevchenko aspira a pasar por primera vez a octavos del torneo continental.

Tras su ausencia en la cita de Francia 2016, la 'Oranje' vuelve a una fase final en la que quiere comandar el Grupo C por delante de los ucranianos, de Austria y de Macedonia del Norte. Con la vitola de favorita, los de Frank de Boer -que tomó el mando tras la marcha de Ronald Koeman al FC Barcelona- no quieren distracciones.

Lejos quedan las gestas de los dos subcampeonatos del mundo de la década de los setenta -además del de 2010- o el título europeo conquistado en 1988 de la mano de Ruud Gullit y Marco van Basten, pero los neerlandeses quieren llegar lejos en esta cita comandados por el azulgrana Frenkie de Jong o Georginio Wijnaldum, flamante fichaje del Paris Saint-Germain.

Una lesión en la ingle obligará al preparador holandés a prescindir del central Matthijs de Ligt, que será sustituido en este primer encuentro por el joven futbolista del Ajax Jurrien Timber, mientras que el veterano Maarten Stekelenburg será titular bajo palos por la ausencia del valencianista Jasper Cillessen, positivo por coronavirus. Arriba, como referencia, estarán el cotizado Memphis Depay y Wout Weghorst (Wolfsburgo).

Por su parte, Ucrania buscará dar el primer paso para tratar de avanzar por primera vez a octavos, después de quedarse en la fase de grupos tanto en 2012 como en 2016. Los de Andriy Shevchenko ganaron el Grupo A de clasificación con 17 goles a favor y solo 4 en contra, y ahora esperan dar todavía más.

El delantero del West Ham Andriy Yarmolenko será la principal arma ofensiva del combinado ucraniano, en el que el centrocampista del Atalanta Ruslan Malinovskyi y el del Manchester City Oleksandr Zinchenko llevarán la manija del equipo.

Johan Cruyff Arena





21:00 Rayo Vallecano - Girona

Rayo y Girona se enfrentan este domingo en el estadio de Vallecas con el objetivo de encarrilar su pase a LaLiga Santander en el partido de ida de la última eliminatoria de ascenso, a la que ambos llegan en un gran momento de forma, tanto deportivo como anímico. El equipo madrileño, tras un irregular tramo final de campeonato regular, se reencontró con su mejor versión en la eliminatoria frente al Leganés, al que ganó los dos partidos marcando cinco goles, encajando solo uno y dando una imagen de solidez que no se le veía desde hace meses.



Andoni Iraola, técnico del Rayo, reconoció en la previa de este duelo que su equipo se encuentra en "un momento inmejorable a nivel anímico", un factor a tener en cuenta debido a la importancia de lo que hay en juego y la presión que supone para los jugadores. El técnico vasco recupera para este partido al lateral derecho internacional peruano Luis Advíncula, que ha regresado a España tras renunciar a jugar la Copa América para disputar la promoción junto a su equipo.



La vuelta de Advíncula al lateral derecho, en sustitución del canterano Mario Hernández, podría ser la única novedad en el once del Rayo respecto a la eliminatoria frente al Leganés, puesto que Iraola dará continuidad a los mismos jugadores que actuaron en ambos partidos debido al buen rendimiento que tuvieron.



El extremo portugués Tiago Manuel Correia, 'Bebé', con molestias en un hombro, será duda hasta el último momento para entrar en la convocatoria, igual que el central montenegrino Esteban Saveljich, que se retiró lesionado frente al Leganés y, si finalmente no pudiera jugar, lo haría en su lugar el uruguayo Emiliano Velázquez. Los dos partidos de Liga de esta temporada entre Rayo y Girona se saldaron con empate en Montilivi (0-0) y victoria del equipo madrileño en Vallecas (2-1).