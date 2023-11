Sergio González, capitán del Leganés, sorprende con su indumentaria en el nacimiento de su hija

En el Club Deportivo Leganés todo son buenas noticias en este comienzo de temporada. El conjunto pepinero es líder en Segunda División con 34 puntos en 15 jornadas - 11 victorias, 1 empate y 3 derrotas-.

Los de Borja Jiménez sacan 6 puntos a sus inmediatos perseguidores que son el Sporting y el Real Valladolid, ambos con 28 puntos. Se da la circunstancia que el equipo madrileño visita al Pucela este viernes en el encuentro que abrirá la siguiente 16ª jornada en Segunda División a partir de las 21:00 horas en el estadio José Zorrilla.

Como decíamos, todos son buenas noticias en el equipo del sur de Madrid y la última ha llegado a través de su capitán Sergio González, que como ha desvelado a través de sus redes sociales, fue el padre el pasado viernes después del partido ante el Levante.

"Gracias a todos los que coordinaron mi llegada al hospital desde que les avisaron de urgencia, sin ellos no habría visto el nacimiento de mi primera hija", señaló el capitán pepinero y como muestra en las fotos y él confirma en su posteo: "Entré al quirófano con la mejor indumentaria posible, la de luchar por mis sueños".

En esas imágenes se ve a Sergio González saliendo en solitario del estadio Municipal de Butarque, y en la otra fotografía aparece el capitán besando a su hija y con los pantalones de juego todavía puestos.

El defensa del Leganés jugó los 90 minutos del partido ante el Levante antes de conocer a su primer hija.

Partido polémico en Butarque

El Leganés abrió la 15ª jornada en Segunda División ante el Levante en un encuentro que se llevó por 2-1 y remontando el primer tanto granota que abrió el marcador.

El Levante se adelantó a través de un gol de falta directa de Pablo Martínez en el minuto 14, e incluso pudo aumentar la ventaja en el marcador, pero el colegiado anuló el tanto por un fuera de juego de Sergio Postigo, previo al gol de Dani Gómez.

Esta anulación provocó el enfado del equipo valenciano y tanto es así que ha pedido al Comité Técnico de Árbitros el audio del VAR para conocer lo que se habló en la Sala VOR.

El cabreo del Levante no solamente se quedó ahí ya que piden una falta de Dani Raba sobre Ander Capa previo al tanto de Raba y que supuso el segundo del Leganés, y con ello la victoria en el encuentro para el equipo líder en Segunda División.

Enfado que se vio en las palabras del entrenador granota, Javier Calleja: "Estoy indignado. Me voy pensando que hemos hecho todo para ganar el partido y que no nos han dejado. El equipo de principio a fin, por juego, creo que se ha merecido ganar y todas las decisiones arbitrales han caído en nuestra contra. Cuando las he visto en televisión me indigna más todavía".

El Leganés se aleja en la tabla

Cubierto el primer tercio de la temporada en Segunda División con la disputa de la decimoquinta jornada, el Leganés se perfila como el gran referente para hacerse con una de las dos plazas de ascenso directo, por cuanto cada vez dispone de una mayor ventaja al frente de la tabla.

Los jugadores del Leganés celebran la victoria ante el Levante en el vestuario

Ninguno de sus perseguidores parece estar en estos momentos capacitado para seguir su ritmo. Su renta es ya de seis puntos respecto al Sporting y el Valladolid, y de siete sobre el Eibar. El Espanyol y el Levante, otros dos claros aspirantes a priori, quedan aún más lejos e incluso se han visto superados por el sorprendente Rácing de Ferrol, que este domingo sumó su tercera victoria consecutiva, esta vez en Miranda de Ebro.