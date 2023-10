Sandro Tonali podría ser inhabilitado un año tras admitir que apostó en partidos de su equipo

Sandro Tonali acudía este martes a la Fiscalía de Turín para declarar ante las autoridades por el conocido como 'Caso Apuestas' en el que está siendo investigado. El centrocampista de 23 años se presentó ante la Fiscalía sobre las 16.00 horas, acompañado de sus representantes legales, para hablar sobre las apuestas ilegales que realizaba desde hace tiempo tras ser interrogado por la Policía el pasado jueves en Coverciano (Florencia), durante un entrenamiento con la selección italiana.

El mediocentro por el que el Newcastle pagó 80 millones de euros el pasado verano sufre un problema de ludopatía del que ya se está tratando con especialistas. Este miércoles algunos medios locales aportaban detalles de su declaración que duró unas 3 horas y apuntaban que la sanción a la que se expondría la estrella italiana sería de 1 año sin jugar.

La razón es que el futbolista no solo habría reconocido que había apostado en partidos de fútbol, sino que lo habría hecho también en algunos encuentros del Milán cuando el jugaba, pero nunca a que su equipo perdía. Sus apuestas no habrían afectado a su rendimiento sobre el terreno de juego por lo que no habría cometido una infracción deportiva.

Su espejo sería el de Fagioli. El de la Juve reconoció su culpabilidad y asumió una sanción de siete meses que podría ascender a los 12 meses si no cumple con su parte de rehabilitarse. En el caso de Tonali al haber apostado en partidos de su equipo el Código de Justicia Deportiva Italiano sitúa el castigo en más de tres años. El jugador buscará un acuerdo que le reduzca el castigo a la mitad e intentará que mediante cooperación con la justicia la inhabilitación no sea superior al año. A ella se podrían añadir otros 6 meses de prescripciones alternativas como dar charlas a jóvenes que sufren su mismo problema, ya que el del Newcastle ha reconocido que es adicto al juego.