Saltan chispas entre Juan Lebrón y Paquito Navarro: "No me acordaba de lo que había..."

Paquito Navarro y Juan Lebrón volvían a jugar juntos este 2024 tras la ruptura de Ale Galán con el de El Puerto de Santa María cansado de su actitud dentro de la pista y sus polémicas. Sin embargo, la calma entre la expareja número 1 del mundo ha durado poco y durante la disputa del P1 de Chile, hubo un momento de tensión en los banquillos entre ambos y su entrenador Rodri Ovide en el partido que les enfrentaba en dieciseisavos de final a Marc Quílez y Toni Bueno.

"Yo estoy concentrado en lo mío, pero no me digas cosas que siempre hago y están bien", le recriminó Lebrón a su entrenador. A continuación, Paquito Navarro hablaba con Rodri Ovide, mientras su compañero volvía la pista y era muy sincero: "Es una puta locura, ya sabía lo que había, pero no me acordaba, qué barbaridad".

Empiezo a pensar que son insostenibles los banquillos de Lebrón y Paco. Caras, enfados, discusiones. Un descontrol. Ni siquiera vale ya el argumento del carácter o jugadores calientes. Cada banco resta y desgasta a la pareja mucho más que suma. pic.twitter.com/XSXAswYozG — Pádel Break (@Padel_Break) May 30, 2024

Tras el partido, en el que se impusieron en tres sets, ambos tuvieron palabras de ánimo para el otro: "Yo no voy a encontrar nada mejor que tú, yo lo sé. Más que nada, porque eres el mejor. Necesitamos disfrutar, el objetivo de lo que quede tiene que ser disfrutar", aseguró Navarro. Juan Lebrón, por su parte, dijo sobre su pareja: "Yo no me siento mejor que tú, de verdad, pero tenemos que tener una táctica, estamos muy desordenados. No sabemos a lo que jugamos".