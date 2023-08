Rüdiger: "Nadie fue racista conmigo en España, pero si alguien lo es con Vinicius, lo es conmigo"

El central alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha concedido una entrevista a la revista GQ donde habla de unos problemas que más han sacudido al fútbol español durante los últimos meses como es el racismo y más concretamente en la figura de su compañero, el brasileño Vinicius Jr.

El alemán confiesa que no ha vivido ningún caso de racismo en España y explica lo que pasó en Cádiz: "Hubo un malentendido en Cádiz: se publicó que habían sido racistas conmigo pero yo no escuché que me llamaran “Mono” o “Negro de mierda” o esas barbaridades que se dicen".

Por otro lado, Rüdiger sí que asegura que su compañero Vinicius sufre insultos racistas "y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí" y añade que "esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes".

Uno de los partidos claves de Rüdiger en esta temporada fue ante el Manchester City por su gran defensa a Erling Haaland. En la citada entrevista, el germano mandó un mensaje reivindicativo: "Sé hasta dónde puedo llegar si estoy al 100% tanto física como mentalmente. Se creó una circunstancia que me encanta. Los días previos, los medios de comunicación se preguntaban si yo iba a ser capaz de defender a Haaland. Había muchas dudas en el ambiente y si te soy sincero, me encanta esa atmósfera: brillo más cuando la gente duda de mí".

Este sábado comenzará una nueva temporada para el Real Madrid y Rüdiger tiene claro cuál es su objetivo: "Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi ‘prime’ y tengo mucha hambre de títulos".

Tras su paso por varias ligas, el internacional alemán valora así a LaLiga EASports: "El fútbol español es muy técnico. Hay muy buenos jugadores. Todos los equipos, intentan jugar al fútbol y eso es lo que más me gusta. Nadie se queda atrás y tiran balones largos. También es muy intenso, es fútbol de alto nivel".