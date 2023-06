Rubiales propone la construcción de un estadio nacional de entre 30 y 40 mil espectadores

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este martes que la entidad "merece "más instalaciones", por lo que ha propuesto construir un estadio nacional, "con entre 30.000 y 40.000 espectadores y en terreno propio", después de "muchos años trabajando duro" y para crecer en patrimonio propio.

"Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho hay directores que trabajan en despachos compartidos, tenemos lo que tenemos, y además es una concesión, no es nuestro", señaló Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Así, el presidente manifestó que la RFEF "merece tener un patrimonio", por lo que anunció la propuesta de la Junta Directiva de "construir un estadio nacional, con entre 30.000 y 40.000 espectadores" y "con oficinas". "Sería en un terreno propio de la RFEF y queremos presentar el proyecto en la próxima Asamblea de diciembre", explicó.

"Han sido muchos años de trabajo duro y la Federación lo merece. No es necesario ni por ley ni por estatutos, pero queremos hacerles partícipes de lo que consideramos un éxito de gestión", comentó un Rubiales que no encontró ningún impedimento durante la Asamblea para seguir adelante con la idea de construir un estadio nacional para la RFEF.

"Tenemos 96 millones de euros de beneficios en un momento muy complicado en los dos últimos años de la Federación, 61 en caja, y parte de estos beneficios pido a la Asamblea que respalde una idea que la junta directiva que ha recibido con cariño y una ilusión tremenda", expuso.

POSIBLE AMISTOSO EN ANDORRA

Por otro lado, el presidente de la RFEF también ha hablado de la posibilidad de jugar un partido amistoso en Andorra.

Tras conseguir que nadie en el salón Luis Aragonés se mostrase en contra de la propuesta, Rubiales desveló que en caso de que España se clasifique para la Eurocopa 2024, uno de los dos partidos de preparación lo disputará ante Andorra.

"Son nuestros vecinos y familia, siempre juntos y con un cariño inmenso. Hace unas semanas tuve la fortuna de viajar a Andorra y en una de esas charlas me comentaron que en décadas nos habíamos enfrentado en un partido. Si nos clasificamos para la Eurocopa uno de los dos partidos de preparación será ante Andorra en España".

La RFEF alcanza los 437 millones de euros en ingresos en 2022

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha presentado este martes unos ingresos en 2022 de 437,4 millones, una proyección que se desprende de los ingresos totales de la entidad (366 millones) y los de sus federaciones territoriales (71,4) -dato de 2021 al no haber cifras de 2022-, mientras que los beneficios el año pasado fueron de 28,7 millones, un resultado "excepcional" para obtener y mantener "velocidad de crucero".

Durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el tesorero de al entidad, Eduardo Bandrés, presentó unos resultados que fueron aprobados por unanimidad por los presentes en la reunión. En su exposición, desgranó las diferentes partidas, destacando el "resultado excepcional" de 28,7 millones de euros de beneficios en 2022 que, sumados a los 32,8 millones de 2021, arrojan un total de 61,5 millones de euros.

"Hemos obtenido una cierta velocidad de crucero, con ajustes por la pandemia desde finales de 2020. Todo ello nos ha dado un compromiso muy estricto de gestión por parte de las distintas áreas de la casa, manteniendo esa velocidad normal de crucero en el área de los ingresos. Detrás, hay un enorme esfuerzo de gestión", explicó Bandrés.

Así, los ingresos de la Federación se han más que duplicado desde la llegada de Luis Rubiales y su Junta Directiva en 2018, basando su estrategia económica en una estructura descentralizada en dos niveles: la RFEF y las federaciones territoriales, diferenciándose de otros países como Inglaterra o Francia.