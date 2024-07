Rodrigo Riquelme, en Deportes COPE: "He dado un paso adelante en lo físico este verano"

Rodrigo Riquelme, jugador del Atlético de Madrid, ha atendido a Fernando Evangelio y a Javi Gómez en los micrófonos de Deportes COPE y ha querido analizar la situación actual del conjunto colchonero y su situación en el propio equipo.

Lo primero por lo que le han preguntado es por la Eurocopa y por si ha visto los partidos de fútbol, a lo que el mediocentro ha contestado que no suele ver fútbol en sus ratos libres, pero que obviamente los partidos de España los ha visto todos con la compañía de sus amistades y familia: "Trato de desconectar con del mundo del fútbol y conectar con el mundo de los amigos y la familia".

La situación de 'Rorro' Riquelme en el Atlético de Madrid es algo confusa, hasta el punto de que el propio jugador no sabe contestar a ciencia cierta si se va a quedar a las órdenes de Simeone la próxima temporada: "En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar. Es cierto que hay opciones, pero estoy centrado en hacer la pretemporada con el Atlético y lo que tenga que ser será". También ha sido cuestionado por la salida de su amigo Álvaro Morata y ha asegurado que será una baja sensible para el equipo no solo por el jugador, también por la persona

Antes de despedirle, Fernando le ha preparado un corte anecdótico sobre el primer 'MVP' que ganó en la Champions con el equipo de su infancia: "Fue un momento muy emotivo. No todo el mundo tiene la oportunidad de jugar la Champions y menos de hacerlo con tu equipo. Ese MVP se lo di a mis padres y allí se va a quedar, en su casa".

Por último, Javi Gómez le ha preguntado si tiene algún tipo de ayuda extradeportiva que le motive a seguir y le ayude a afrontar los momentos más difíciles en la carrera de un deportista, a lo que Riquelme ha contestado orgulloso que lleva trabajando con la misma persona de que era un juvenil y ha recomendado a todos los jóvenes que utilicen estas herramientas para tener una vida 'mejor': "Empecé a tomarme muy en serio el tema mental en juvenil A. Yo viví una situación muy difícil en la que me planteé dejar de jugar al fútbol. Desde ese año llevo trabajando con la misma persona. Creo que es fundamental y no hay nada de malo en exteriorizarlo. Todos somos personas y tenemos sentimientos".