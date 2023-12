Robo en la casa de Grealish: Se llevan relojes y joyas por valor de 1'3 millones de euros

El futbolista del Manchester City, Jack Grealish, sufrió un robo en su casa mientras jugaba contra el Everton el pasado miércoles y los ladrones se llevaron objetos por valor de un millón de libras (1,3 millones de euros). En la casa del futbolista, una mansión de 5,5 millones de libras, había varios miembros de su familia que se habían reunido para ver el encuentro del City contra el Everton.

Cuando estos notaron el comportamiento extraño de los perros del futbolista, trataron de alertar a la policía, que a su llegada no encontró rastro de los ladrones. Los asaltantes se llevaron relojes y joyas por valor de un millón de libras, pero no hicieron daño a ninguna de las personas que estaban en la casa.

Terrifying raid on Jack Grealish’s mansion as family hear thieves stealing ‘£1m of jewellery’ and hit panic button pic.twitter.com/OH6R0bvG6F