Roberto Bautista cae eliminado en primera ronda de Doha

El partido, que se resolvió en una hora y veintitrés minutos, contó con seis roturas de saque, de las cuales cinco fueron materializadas por el húngaro y una por el español, que no pudo adjudicarse ningún turno de saque en el primer set.

Los dos tenistas, que ya se habían visto las caras en cuatro ocasiones con un balance de dos victorias para cada uno, no se enfrentaban desde el 14 de junio de 2022 en Halle (Alemania), donde Bautista se llevó la victoria por la retirada de Fucsovics cuando iba ganando por 6-2 y 3-0.

Pavel is ?? first winner of the day!



Pavel Kotov sets up a second round meeting against No. 3 seed Humbert, defeating Sonego 6-2 7-5 in Doha.@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpenpic.twitter.com/GKgP2ggomX