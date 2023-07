Riqui Puig, sobre su relación con Xavi Hernández: "No me dejó entrenar en las primeras semanas"

Riqui Puig, jugador de Los Ángeles Galaxy, ha hablado con los medios españoles desplazados hasta Estados Unidos con el Barcelona para la gira del equipo azulgrana. El joven futbolista repasó su primer año en la MLS y analizó su salida del equipo de la Ciudad Condal.

"Me dijo que no contaba conmigo cuando terminó la temporada", afirma Riqui Puig sobre cómo le comunicó Xavi Hernández que no iba a pertenecer a la plantilla del Barça. Y añadía sobre su relación con el entrenador: "No me dejó entrenar en las primeras semanas, no hubo buen trato y me molestó".

"Llamó a mis padres dos veces cuando estaba en Catar, había buena relación entre las dos familias", subrayó. Y concluyó afirmando que tiene una espina clavada: "Me duele no poder triunfar bajo sus órdenes".

Su equipo, los Galaxy, disputan este miércoles un partido de la Leagues Cup y dijo encontrarse "feliz" con su estancia en tierras americanas. "Vine buscando minutos y confienza, y lo he conseguido. A nivel personal estoy muy feliz, pero a nivel colectivo nos está costando un poco. Estamos acusando las bajas de Chicharito y Martín Cáceres".

