La RFEF considera "insólita e irresponsable" la propuesta del TAD de inhabilitar a Pedro Rocha

El Tribunal Administrativo del Deporte ha propuesto la inhabilitación de Pedro Rocha, según la información de varios medios, durante seis años por tres infracciones consideradas muy graves. El actual presidente de la RFEF y anteriormente de la Junta Gestora tras la salida de Luis Rubiales pretende presentarse a las elecciones del próximo mes de septiembre, pero si se confirma el castigo, no podría ser candidato.

El TAD propone inhabilitar a Pedro Rocha durante seis años Sería inhabilitado dos años por cada uno de estos delitos: el cese de Andreu Camps, la resolución del contrato con GC Legal y el caso de la Supercopa.

Desde la Federación, según ha podido saber la Cadena COPE, consideran "insólita e irresponsable" la propuesta del TAD, que llega en medio de la Eurocopa, por perseguir y combatir la presunta corrupción.

El CSD sería el encargado de ratificar la sanción de seis años, que se dividiría dos años por cada uno de los siguientes delitos: el cese de Andreu Camps, la resolución del contrato con GC Legal y el caso de la Supercopa.

Además, desde la RFEF apuntan a que la propuesta llega cuando el organismo vive un momento de estabilidad y a escasos días de presentar a FIFA el dosier de la candidatura del Mundial 2030.

Javier Tebas, asombrado con la propuesta de sanción

"Llevo más de 35 años ejerciendo como abogado, y gran parte de este tiempo me he especializado en el derecho deportivo. He leído con atención la propuesta de inhabilitación de Pedro Rocha por parte de la instructora y no salgo de mi asombro. Se proponen 2 años de inhabilitación por cada uno de los siguientes hechos:

1. El despido de Andreu Camps. Es público y notorio que su salida fue pactada con el anterior Secretario de Estado, entre otras cosas, por el conflicto con las jugadoras de la selección.

2. La rescisión del contrato como abogado del despacho de González Cueto el mismo día en que fue detenido en una investigación por pertenencia a una organización criminal implicada en el saqueo de la RFEF.

3. La personación de la RFEF como acusación particular en el procedimiento por el que fueron detenidos el anterior presidente de la RFEF, abogados del despacho de Cueto y de la RFEF, y altos empleados de una constructora que trabajaba para la RFEF.

Estas decisiones fueron apoyadas no sólo por la comisión gestora, sino por la práctica unanimidad del fútbol español.

¿Constituyen estos hechos abuso de autoridad? No, y no sólo por sentido común sino por una correcta aplicación de las normas".