La revelación de la ganadora del oro en aguas abiertas: "Tenía sed, así que pensé 'beberé del Sena'"

El pasado jueves 8 de agosto se disputó en el Sena la prueba femenina de aguas abiertas. El oro se lo colgó la neerlandesa Sharon van Rouwendaal en una prueba que estuvo bajo lupa por la calidad del río y que sigue dejando noticias días después.

Y es que este fin de semana se ha sabido que una de las participantes, la alemana Leonie Beck, se encuentra enferma. Beck quedó novena en la prueba con un tiempo de 2:06:13.4 y pese a no conseguir ni medalla olímpica ni diploma recordará para siempre su baño en el Sena: "He vomitado nueve veces ayer, más diarrea" desvelaba la nadadora en una imagen en sus historias de Instagram con una cara que desvelaba que no se encuentra en su mejor momento.

Una atleta no competirá en la prueba mixta de triatlón al caer enferma tras la prueba femenina "El COIB y el Triatlón Belga esperan que se aprendan lecciones para las próximas competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos", se confirma desde la delegación belga. 04 ago 2024 - 20:51

Van Rouwendaal, la ganadora, incluso decidió tomar un trago del agua del Sena, aunque no ha desvelado si ella se ha puesto mala o no: "Tenía sed y necesitaba beber algo, así que pensé: 'ahora beberé del Sena'. No me importaba lo que se dijera al respecto. El agua estaba fría y agradable, no sabía a nada".

El agua del Sena ha estado en entredicho desde que comenzaron los Juegos Olímpicos y la mala calidad obligó incluso a posponer el triatlón y a cancelar los entrenamientos. Incluso los medios belgas informaban sobre la hospitalización de la triatleta Claire Michel después de nadar en el Sena con una infección por E. coli.