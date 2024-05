El Milan mete en problemas al Cagliari; El Bolonia aleja al Nápoles de la Europa League

Milan, 5 - Cagliari, 1

En un partido sin mayor trascendencia para su temporada, el Milan se divirtió en San Siro ante el Cagliari (5-1) para asentarse en la segunda plaza de la Serie A cuando faltan solo dos jornadas en las que el Cagliari tendrá que seguir peleando por evitar el descenso.

Sin demasiado brillo, aunque con solvencia, el Milan, que al igual que el Cagliari visitó su camiseta con el apellido materno en lugar del paterno con motivo del día de la madre en Italia, se llevó 3 puntos en casa para acercar el objetivo de la segunda plaza, el único que pelea al estar ya clasificado para la próxima Liga de Campeones.



Fue superior en líneas generales a un Cagliari que esta segunda vuelta ha sido uno de los mejores equipos de toda la temporada.

Nápoles, 0 - Bolonia, 2

En Bolonia de Thiago Motta, decidido a cerrar cuanto antes su clasificación matemática a la próxima Liga de Campeones, maltrató este sábado al malherido Nápoles (0-2), que volvió a ofrecer una actuación gris y que pelea a contrarreloj por poder entrar en los puestos europeos la próxima campaña.

Al Nápoles ya no se le exige que entre en Liga de Campeones, más que nada por que es ya matemáticamente imposible. Su gente le pide no quedarse fuera de competiciones europeas y frenar la hemorragia abierta que supone ser el peor campeón de la historia de la Serie A, en la que lleva cinco jornadas sin ganar.



Y ante el Bolonia de Motta, la revelación de la temporada, si no estás al cien por cien, pierdes. Y así pasó. En apenas 4 minutos de asedio absoluto entre el 8 y el 12 de la primera mitad, el Bolonia pasó del 0-0 al 0-2.

Frosinone, 0 - Inter, 5

Con una abultada goleada a domicilio, con la sensación de que jugó a medio gas, con la presencia de muchas caras no habituales en el once y con la tranquilidad del que se sabe superior, el Inter campeón de la Serie A volvió a arrasar, esta vez ante un Frosinone (0-5) que pelea por evitar el descenso.

Otra exhibición más de un equipo intratable en la Serie A. Otra demostración más de superioridad. De poderío físico. De dominio táctico. Porque al Inter le dio igual jugar sin Bastoni, sin Acerbi, sin Calhanoglu, sin Mkhitaryan o sin Lautaro. Todos los jugadores son piezas de un engranaje que funciona a la perfección y que no tuvo piedad ante el joven Frosinone,



Porque pese a tener su objetivo cumplido, no quitó el pie del acelerador y acabó con una abultadísima goleada que hirió sobre manera a los locales, desesperados por intentar mantener la categoría en su campaña de regreso.