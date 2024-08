La resignación de Bordalás con la falta de efectivos del Getafe: 11 inscritos y uno está lesionado

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que su equipo estará condicionado al inicio del curso "por la falta de efectivos" y apuntó que espera que antes de que se cierre el mercado de verano su club consiga refuerzos.

A poco más de 24 horas para su estreno en la Liga EA Sports (en San Mamés frente al Athletic), el Getafe sólo tiene a once jugadores inscritos. Además, las noticias sobre posibles salidas de nombres importantes como las de Gastón Álvarez, Djené Dakonam o Borja Mayoral, inundan los medios. Bordalás, mientras, espera que se solucionen esos problemas e invoca al trabajo de sus jugadores para conseguir resultados.

"La pretemporada está un poco condicionada por la falta de efectivos... Va a ser una temporada muy dura y exigente. Los equipos cada año intentan mejorar. Hay plantillas que han hecho cambios, otras únicamente han hecho unos retoques. Nosotros, por diferentes motivos, pues no. Pero todavía queda mercado y hay que ser optimistas. El club sabe las necesidades que tiene el equipo y confiemos que al final lleguen esos jugadores para completar con garantías un año tremendamente complicado", concretó.

Bordalás concretó con algunos jugadores y su futuro. Por ejemplo, con Borja Mayoral, sin minutos esta pretemporada porque aún se recupera de una lesión. El técnico del conjunto madrileño, dijo que él y su cuerpo técnico cuentan con su delantero. "Es un jugador muy importante del Getafe. En estos momentos es jugador del Getafe, estamos cuidándole al máximo. Ha pasado por quirófano, lleva meses apartado del grupo y ya está entrenando bastante bien. Lo estamos cuidando para cuando regrese lo haga en las mejores condiciones porque es importantísimo", indicó.

También habló sobre el futuro de Djené Dakonam, que podría acabar en el fútbol de Arabia Saudí: "La verdad, no sé la oferta, pero sé que el jugador pertenece al Getafe y no es un tema que me corresponda a mí afrontar. He hablado con Djené, está bien, está centrado para jugar y va a estar con el equipo sin ninguna duda. No sé al final lo que hará el club y el jugador, pero mañana estará sin ninguna duda", comentó.

??? El míster lo tiene claro: ??????????????? y mucho ?????????????? para la primera jornada.



?? AHORA SÍ, arranca la temporada 2024/2025 con el #AthleticGetafe#VamosGetapic.twitter.com/0AsV8TcGVl — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 14, 2024

Sobre el número de jugadores inscritos, apenas once, y el problema que puede tener el Getafe con eso para enfrentarse al Athletic, declaró que no es un "tema" que le "corresponde" a él, y dejó claro que su club está trabajando duro para que todo se resuelva. "Esto ha pasado temporadas atrás y finalmente el club podrá inscribir a los jugadores, no tengo ninguna duda. Todos sabemos la situación pero estamos tranquilos, pensamos solo en el trabajo. No es momento de lamentarse, es momento de mirar al frente y ser optimistas".