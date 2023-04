La reflexión de Manolo Lama sobre el incidente entre Fede Valverde y Baena: "No hagamos trampas al solitario"

La gran polémica de este fin de semana en La Liga pasó por el Santiago Bernabéu. El Villarreal anunció en la noche de este domingo que el jugador Álex Baena ya ha denunciado a Fede Valverde ante la Policía Nacional por la agresión que se produjo este sábado por la noche en el parking del estadio. Así que cabe esperar que exista una sanción deportiva para el jugador del Real Madrid. Esta cuestión dio para largo y tendido en 'El Tertulión' de los domingos de 'Tiempo de Juego' donde los tertulianos esgrimieron su opinión sobre este asunto.

Una vez se ha producido esta denuncia, Valverde se expone a una sanción federativa de 4 partidos y también habría que tener en cuenta una propuesta de sanción que lanzaría la Comisión Antiviolencia. Según informó nuestra compañera Arancha Rodríguez, Fede Valverde le agredió después de que Baena le dijera en el encuentro de Copa del Rey: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer". El jugador del Villarreal ha desmentido a través de las redes sociales que hubiera dicho eso. Esta disparidad de relatos es uno de las cuestiones que provocó que los tertulianos de 'Tiempo de Juego' no se pusieran de acuerdo.

Para Juanma Castaño, "hay que escuchar las dos versiones y hay una agresión, que nunca se puede apoyar; sí entender, pero no apoyar": "Tiene que haber ocurrido algo gravísimo para reaccionar así. No podemos discutir por un puñetazo, no está bien nada. Nosotros no podemos decir que Baena ha dicho eso; lo dice el entorno de Valverde". A esto añadió Paco González que "Valverde va a él, Baena no le contesta y Valverde le pega". "Esto es creer a uno u a otro. Si le dijo esa frase a alguien con problemas, yo no soy capaz de condenarle; pero ¿por qué voy a creer a Valverde y no a Baena?", reflexiona el director de 'Tiempo de Juego'.

Las palabras de Manolo Lama

Tras ellos dos llegó la reflexión de Manolo Lama que provocó una gran reacción del resto de los tertulianos y que puedes escuchar aquí. Tomás Guasch afirmó que "si esa frase es verdad, es horrible": "Valverde tendría que haber salido después del partido de Copa a decirlo; y su segundo error es que el presunto afectado es el culpable". Por su parte, Santi Cañizares ve que "tiene que haber sido muy grave para reaccionar así": "Es una situación inusual entre futbolistas y más habiendo pasado tres meses después".

Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, salió a desmentir en las redes sociales a los que apuntan como falsa la justificación de la agresión del centrocampista uruguayo al futbolista del Villarreal Álex Baena, en el aparcamiento del Santiago Bernabéu, tras el partido que los enfrentó el sábado, y defendió que, cuando se originó el choque entre ambos jugadores, ya se conocían públicamente sus problemas de embarazo: "El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero".