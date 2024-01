La reflexión de Maldini tras la actuación del VAR en el Bernabéu: "No sé si hay camino de retorno"

Otro fin de semana más en el que el VAR vuelve a ser protagonista. El Real Madrid - Almería está siendo tema de conversación entre todos los aficionados al deporte rey por las tres acciones en las que intervino y en las que fue determinante para que el Real Madrid remontase un partido que perdía 2-0 al descanso.

Hernández Maeso mostrando tarjeta amarilla a Carvajal por quitarse la camiseta en la celebración | CORDON PRESS

Las tres jugadas que muchos medios y aficionados califican de "auténtico robo"

La primera jugada polémica aconteció en el 57'. Carvajal centró desde la banda y dentro del área, Rudiger y Joselu buscaron el remate entre varios defensas del Almería. El árbitro no señaló ninguna infracción, pero tras recibir la llamada del VAR acudió al monitor a revisar la acción y ahí observó como el Kaiky golpeaba el balón con el brazo. Y tras unos minutos, Hernández Maeso se decantó por señalar el punto de penalti. La polémica en esta jugada existe por las posibles faltas que comenten los jugadores del Real Madrid sobre los defensores que les están cubriendo. en las repeticiones se ve claramente como el defensor alemán del Real Madrid apoyó sus brazos sobre Edgar, pero el árbitro no consideró que fuera suficiente para señalar falta ni en directo ni en la revisión en el monitor del VAR. Bellingham transformó la pena máxima y el Madrid metió el 1-2.

Cinco minutos después de la polémica, otra acción fue revisada por el VAR. El Almería amplió su ventaja (1-3) en el partido con un gol de Sergio Arribas, pero Hernández Maeso no reanudó el partido y acudió de nuevo al televisor del VAR para revisar el gol del Almería. Y tras varias repeticiones de la jugada, el árbitro anuló el gol por una falta sobre Jude Bellingham en el inicio de la jugada por un manotazo en la cara de Lopy sobre el inglés. El manotazo es claro, pero lo llamativo de la acción es que el árbitro se encuentra a muy poca distancia y deja continuar la jugada.

Captura del momento de la falta que anula el 1-3 del Almería

Y la tercera jugada polémica sucedió en el 67'. Carvajal colgaba otro balón en el área del Almería y allí apareció Vinicius para marcar con la parte superior del brazo. Lo primero que señaló el árbitro fue falta, pero tras la llamada nuevamente de Hernández Hernández, el colegiado rectificó su decisión y señaló que el gol del brasileño era legal. Este gol supuso el empate del Real Madrid 2-2 y la expulsión de Garitano, que recibió dos amarillas por protestar de manera reiterada.

La opinión de Maldini sobre el peligroso camino que está siguiendo el fútbol

El analista internacional de Tiempo de Juego ha hecho una reflexión muy interesante sobre el VAR, a la que cataloga como "una herramienta magnífica" y de la que está completamente a favor de su utilización.

Maldini ha hecho una afirmación que a muchos aficionados y a algunos árbitros parece que se les ha olvidado. El VAR está en el fútbol para corregir errores clarísimos y manifiestos, no para volver a arbitrar acciones de cualquier tipo. Igual que hay que entender que un jugador haga una entrada a destiempo y no se le castigue con amarilla, hay que comprender que el árbitro pueda cometer un error al señalar saque de banda o de esquina.

Así fue la actuación del VAR en el #RealMadridAlmería. pic.twitter.com/Qy3c1XPjTl — LALIGA (@LaLiga) January 21, 2024

Da la sensación que vamos hacia ese fútbol. Maldini ha destacado que el fútbol se está empezando "a medir con microscopio" y esto puede suponer un peligro para el dinamismo de este deporte. Está claro que el VAR debe aconsejar al árbitro en ciertas acciones del juego, pero no debería rearbitrar a no ser que se produzca un error claro y manifiesto, dos calificativos que muchos colegiados, entrenadores y aficionados del fútbol no utilizarían para las acciones que acontecieron ayer en el Santiago Bernabéu.