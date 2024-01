La recomendación de Tomás Guasch a los jugadores del Madrid tras la polémica arbitral de Las Palmas

El pasado sábado el Real Madrid consiguió la victoria a domicilio ante Las Palmas (1-2) en un encuentro complicado para los de Carlo Ancelotti ya que tuvieron que remontar el gol inicial de Javi Muñoz. Primera Vinicius, y después Tchouaméni acabaron por poner el 1-2 definitivo.

Un partido que dejó una imagen polémica durante la primera parte por una acción entre el delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo y el portero local Álvaro Valles.

Una jugada que fue analizada con humor por nuestro compañero Tomás Guasch en su 'Aguanís' de este martes en el programa Deportes COPE con José Luis Corrochano después de las imágenes difundidas por Dazn.

Desmentido del CTA

Este lunes, Dazn difundió unas imágenes en las que supuestamente el colegiado del encuentro Soto Grado estaba confesando a los jugadores en el túnel de vestuarios que "era roja clarísima" la acción previamente explicada entre Rodrygo y Valles.

Horas después de que saliera a la luz esas imágenes, el Comité Técnico de Árbitros emitía un comunicando desmintiendo todo eso y aclarando lo sucedido.

"El CTA desmiente tajantemente que el árbitro César Soto Grado afirmara, al descanso del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Madrid del pasado sábado, que un jugador del conjunto blanco debió ser expulsado, tal y como le atribuye el operador televisivo DAZN", señaló.

Manotazo de Rodrygo a Álvaro VallesPantallazo DAZN

"Lo que dice César Soto Grado, ante la apreciación de un jugador del Real Madrid, es: "Si fuera al revés, dirías que es roja clarísima". Invitamos a los jugadores de ambos clubes presentes en la conversación a confirmar, en honor a la verdad, la versión correcta. El CTA lamenta una nueva maniobra con el único fin de poner al estamento arbitral en la diana y vuelve a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes activas del fútbol", apuntó el organismo.

Explicación de Mateu Lahoz

El sábado, durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego con Paco González estuvo comentando el exárbitro internacional Antonio Mateu Lahoz esta jugada y Mateu obogó por no estar pendiente de si el balón estaba o no en juego. En el siguiente audio podrás escuchar su argumentación.

"Los oyentes tienen que saberlo, tenemos que olvidarnos del balón. Lo único que hace el balón es que se interprete reglamentariamente como juego brusco o grave o conducta violenta, no tiene nada que ver con la expulsión. "Que no haya balón no quiere decir que sea expulsión cualquier contacto, tiene que haber extrema dureza, peligro para el adversario", apuntó Mateu en relación a esta acción.

El Aguanís de Tomás Guasch

Todos los días, Tomás Guasch analiza un aspecto deportivo con su particular punto de vista. En esta ocasión, Guasch optó por hablar de toda esta polémica.

El comentarista de los programas deportivos de la Cadena COPE hace referencia a la solución para evitar todas estas polémicas: "Los muchachos tienen que salir a jugar con una tarjeta amarilla, de inicio, todos. Para el árbitro, formidable. La próxima sería roja, sin discusión, directa o por doble amarilla.

Vinícius Júnior celebra tras marcar el 1-1 durante el partido ante a U.D. Las PalmasEFE

Además, 'pide' que los jugadores salten con micrófonos y así después formar "un cuerpo de élite" que controle ese audio y tengamos cuatro en total: "El de Tiempo de Juego, el de los árbitros, el del VAR y el de los jugadores"

Y si aún así el Real Madrid sigue ganando..."después del final, tirar un penalti o cuatro, hasta que pierdan".

