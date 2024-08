La razón por la que el Barça no tiene inscrito en LaLiga a Dani Olmo, pero sí a Ansu Fati y Lenglet

Dani Olmo, el fichaje estrella del Barcelona para la temporada 2024/2025, aún no está inscrito en LaLiga. Estos días, parte de la afición culé se preguntaba por qué el campeón de Europa no lo estaba y sí jugadores como Lenglet, Ansu Fati y Eric García, que no estuvieron en la primera plantilla azulgrana esta última campaña.

Según ha explicado Pedro Morata, la razón es que ambos ya estaban inscritos antes y regresan de sus respectivas cesiones: Lenglet en el Aston Villa, Ansu Fati en el Brighton y Eric García en el Girona. De los tres parece que solo el último tiene opciones de permanecer a las órdenes de Hansi Flick.

Por tanto, para poder inscribir a Dani Olmo es necesario que el Barcelona libere espacio en el Fair Play Financiero. En la misma situación están Iñigo Martínez, Vitor Roque y un Gavi al que el club dio de baja por su grave lesión de rodilla y que tiene la cautelar de LaLiga. Flick espera tener a sus órdenes en Valencia, en el debut liguero, al mediapunta y también a Pau Victor, Pablo Torre e Íñigo Martínez.