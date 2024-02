El Rayo no se moverá de Vallecas

El estadio de Vallecas se ha convertido en las últimas semanas en un tema recurrente dentro del Rayo Vallecano y en una prioridad para su presidente, Raúl Martín Presa, que trabaja en la idea de tener uno nuevo y en propiedad pero en un emplazamiento diferente al actual, aunque sin moverse del barrio. El actual estadio del Rayo, propiedad de la Comunidad de Madrid y situado en la Avenida de la Albufera, la principal arteria del barrio de Vallecas, se ha quedado "obsoleto".

Esa es la opinión que mantiene Raúl Martín Presa y también Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha declarado en varias ocasiones públicamente que el Rayo "necesita un estadio adaptado a la realidad de estos tiempos" y que por ello llevan un tiempo "buscando una nueva ubicación" con el club.

La buena sintonía entre Martín Presa y Díaz Ayuso, que abogan por un nuevo estadio en vez de una reforma, ha sembrado la inquietud entre la afición del Rayo y los partidos de la oposición en la región. Esta semana representantes municipales de PSOE, Más Madrid y Podemos se reunieron con diferentes peñas para abordar el asunto y todos manifestaron la idea de que la reforma del actual estadio y mantener la ubicación es lo mejor.

También es algo que Bukaneros, el grupo de aficionados que se aloja en el fondo del estadio, tiene claro: “Este es nuestro estadio y no nos moverán. Si la Albufera es la principal arteria de Vallecas, nuestro estadio es su corazón, donde hemos reído y llorado. En él nos hemos caído y levantado y hasta nos hemos enamorado. Por todo lo vivido y todo lo que representa, debemos defenderlo, respetarlo y cuidarlo”, subrayaron en un comunicado el pasado 12 de febrero.

Martín Presa no tiene clara la reforma. En varias ocasiones ha tildado al actual estadio como "incomodo, con difíciles accesos, sin parking, sin zona de almacenamiento y con zonas poco adecuadas para el trabajo de prensa o para los VIP, algo que repercute en la obtención de ingresos extra".

Presa, en diversas declaraciones a EFE, siempre se ha mostrado partidario de un estadio propio que sea un activo más del club y con una capacidad que ronde los 25.000 espectadores, una cifra muy superior a los casi quince mil que tiene actualmente y que son escasos debido a la cantidad de partidos que están colgando el cartel de no hay billetes, ya que más de doce mil de esas localidades son solo de abonados.

Lo que sí asegura Presa es que el Rayo no se moverá del barrio. "El Rayo no se va a ir de Vallecas. Los que queremos al Rayo lo queremos tal como es. Queremos que el Rayo esté en Vallecas y, a poder ser, en la almendra central. En la zona de la Albufera. Si no puede ser, queremos que esté en las zonas limítrofes más próximas que nos permita desarrollar un estadio que queremos y necesitamos. Pero eso sigue siendo Vallecas", dijo el presidente del club este viernes en una entrevista con Marca.