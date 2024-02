Rafa Marín tiene que demostrar cómo quedó su pierna tras ser puesto en duda desde Barcelona

El Barcelona se impuso por 1-3 al Alavés este sábado en Mendizorroza. El partido estuvo marcado por la expulsión de Vitor Roque, que estuvo solo 13 minutos sobre el césped en los que le dio tiempo a marcar un tanto y a ver dos amarillas que acabaron mandándole a vestuarios entre el enfado de Xavi Hernández que volvió a cargar contra los árbitros y a asegurar que su equipo estaba pagando el 'Caso Negreira'.

La primera amarilla para el brasileño llegó en el minuto 67 cuando dejó el codo en una acción con Tenaglia. Solo cinco minutos después Vitor Roque pisaba a Rafa Marín en una acción defensiva del central del Alavés que causó una gran polémica.

El canterano del Real Madrid se quedó tendido en el suelo entre signos del dolor, mientras los azulgranas protestaban una falta previa a Pedri en la jugada y Vitor Roque no entendía nada y aseguraba que él no había hecho ninguna falta y había sido Rafa Marín el que le había dado. Martinez Munuera sacó la segunda amarilla al delantero que se fue expulsado. La repetición mostraba que Vitor Roque golpeaba al jugador del Alavés, pero intentaba retirar la pierna, por lo que el castigo podía antojarse como excesivo. Sin embargo, el VAR no permite revisar las segundas amarillas.

Tras el partido Xavi cargaba contra el árbitro y los azulgranas comenzaban a dudar de Rafa Marín al que acusaban de haber hecho teatro. Tanto que el central tuvo que salir al paso y subir una foto a sus redes sociales de cómo había acabado su pierna tras la jugada para acabar con las críticas por fingir. "Imágenes que hablan por sí solas", aseguró el futbolista del Alavés en sus redes sociales.

Previamente la propia cuenta de Twitter del Barcelona no había dudado en comentar en un post la decisión del colegiado: "LOL", escribió el club azulgrana, acompañado de una cara riendo. Estas siglas pertenecen a la expresión 'Laughing Out Loud', en español 'Riendo a carcajadas'.





"Esta es mi pierna derecha", Rafa Marín se vio 'obligado' a subir una segunda fotografía de su pierna derecha... tras la versión que se volvió viral en las redes sociales en las que aseguraba que el tatuaje que salía en la primera imagen era de la pierna de Alex Sola, compañero del central en el Alavés. En ella, se pueden ver los dos tatuajes que tiene Rafa en su pierna derecha (una cruz que forma la palabra fe y su nombre) y en medio la marca de los tacos de Vitor Roque.