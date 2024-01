Quique Sánchez Flores y el estado físico de Mariano: "Tiene dificultades para moverse"

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, confirmó este sábado que el delantero dominicano Mariano Díaz "no irá convocado" porque "arrastra problemas físicos", pues "en los entrenamientos tiene dificultades para moverse", y añadió: "dijo que no tenía buenas sensaciones y no se debe llevar convocado a un jugador que no esté al cien por cien".

El hispano dominicano llegó el pasado verano al Sevilla gratis tras acabar su contrato con el Real Madrid. Mariano no ha terminado de cuajar en el Sánchez Pizjuán y ha jugado solo 10 partidos (3 de Champions, 6 de LaLiga y 1 de Copa) siendo solo titular en 2 de ellos en la competición doméstica. No ha marcado ni un solo gol y ha sufrido dos lesiones.

Sobre Hannibal Mejbri, mediapunta tunecino descartado de forma sorprendente para el jueves en la Copa tras debutar en Gerona, el preparador sevillista explicó que no viajó a Madrid porque quería "darle el espacio necesario para que sepa dónde está", ya que considera que "desde fuera, ese periodo de aprendizaje le vendrá bien" y hoy "vuelve a la convocatoria". Quique recalcó que espera que Hannibal "sume mucho hasta el final de temporada", pero le advirtió de que "ha aterrizado en un club de máxima exigencia y necesita ubicación".