¿A qué se debió la baja asistencia en Montjuic en el partido entre Barcelona y Atlético?

Joao Félix puso la nota positiva al partido entre Barcelona y Atlético de Madrid de este domingo en Montjuic. El futbolista portugués marcó el gol de la victoria para situar al conjunto azulgrana en la tercera posición de Primera División, a tan solo cuatro puntos de Real Madrid y Girona. Pero la nota negativa del encuentro la dejaron los aficionados.

Audio

Muchos abonados del Real Madrid están descontentos con la reforma del Bernabéu: "Habla con ellos" Una de las mayores obras de ingeniería que ha visto la ciudad de Madrid está generando gran debate entre los abonados y aficionados del equipo merengue por las nuevas condiciones. Nacho Arsuaga 03 dic 2023 - 10:51

El Estadio Olímpico de Montjuic registró la peor entrada de lo que va de temporada. Tan solo asistieron este domingo a la "nueva" casa del Barça 34.568 espectadores, siendo superaro el partido ante el conjunto rojiblanco por el Clásico del fútbol femenino; duelo que vieron 38.707 personas. Sin embargo, Montjuic sí que ha registrado buenas entradas este temporada, algo que contrasta que lo que se pudo ver este domingo en las gradas del fuedo del conjunto culé.

¿Incómoda mudanza a Monjuic por las obras del Camp Nou?

Bien es sabido por todo el mundo que unas obras causan siempre más problemas que soluciones. Y así parece estar ocurriendo, por el momento, en el Barcelona. El conjunto azulgrana está viviendo en sus carnes un gran descenso de asistencia al Estadio Olímpico Lluis Companys.

El Estadio Olímpico Lluis Companys realiza el mosaico previo al Clásico entre Barcelona y Real Madrid.Cordon Press

La mudanza a Montjuic parece que no ha afectado en lo deportivo al equipo dirigido desde el banquillo por Xavi Hernández, puesto que tan solo ha encajado una derrota y fue contra el Real Madrid. Pero sí lo está notando en lo extradeportivo. Los aficionados han dejado de ir en masa al estadio y la asistencia ha ido disminuyendo con el paso de los partidos.

Al clásico ante el conjunto blanco acudieron al campo más de 50.000 personas y este domingo ante el Atlético se registró la entrada más baja de la temporada. Se quedaron sin ocupar más de 14.000 butacas para presenciar uno de los grandes partidos de la temporada. Aunque se desconoce un porqué, existen varios motivos que podrían haber provocado esta situación.

Vista actual de las obras de remodelación del Camp Nou.Cordon Press

Por un lado, el mal juego del equipo en algunos partidos podría ser uno de esos motivos. Y por otro, el alto precio de las entradas. La más barata costaba 99 euros y las más cara, situada en Tribuna, tenía un precio de 219 euros. A ello habría que sumar los incómodos accesos al estadio donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992. El partido era vital para el conjunto de la Ciudad Condal y así lo hizo saber en los días previos su presidente.

El llamamiento de Laporta a la afición

Joan Laporta era conocedor de la importancia del partido y así lo hizo saber el día previo al partido. El presidente del Barcelona lanzó un llamamiento a su afición en un vídeo a través de los medios de comunicación del club. "Este partido es súper importante. Necesitamos para el partido contra el Atlético de Madrid el empuje de los culés, de los afionaos del Barça", empezaba diciendo en el vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Laporta pide el apoyo de la afición para el partido contra el @Atleti



???? "Culers, mañana el equipo necesita vuestro apoyo más que nunca"



?? @FCBarcelona_es



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/QaxFo9lJ6K — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 2, 2023

Y agregaba sobre el papel de los seguidores azulgranas: "Estos partidos son siempre eléctricos y de mucha intensidad. Los dos equipos estamos muy bien y llegamos fuertes al encuentro...y nos tenemos que llevar los tres puntos. Los jugadores están motivados, pero necesitan como siempre y para este partido más que nunca el apoyo de la afición".

"Y hago un llamamiento para que los culés vengan al Estadio Olímpico Lluis Companys porque a las nueves de la noche tenéis una cita con el equipo, que está deseando dar un gran espectáculo futbolístico. Y para eso os necesitan", concluyó Joan Laporta en el vídeo.

Los tertulianos de Tiempo de Juego dan sus porqués de la baja asistencia

Helena Condis desveló en El Tramo final de Tiempo de Juego que en el Barcelona existe cierta preocupación por lo que sucedió en Monjtuic este domingo. Los llamamientos a la afición de Joan Laporta, Xavi Hernández y algunos jugadores no surgieron efecto en los aficionaos culés y Juanma Castaño decía: "Creo que la afición le está dando la espalda al Barça, creo que no es algo heróico ir a Montjuic. Aunque no es tan cómodo como el Camp Nou".

A lo que Pedro Martín respondía: "No creo que le den la espalda al equipo, se la dan a Montjuic". Isaac Fouto, por su parte, hablaba del alto precio de las entradas y afirmaba: "Quiero ver cuánto cuestan las entradas para ver al Girona".

Por último Paco González analizó así la situación: "Los planes del Barcelona era tener pocos socios y conseguir mucho dinero a través de las entradas de turistas y se no les está funcionando la búsqueda de recaudaciones más altas".

Audio





Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego



Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB