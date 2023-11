Puyol se pronuncia tras la lesión de Gavi: "No hay que buscar polémicas"

Carles Puyol, exjugador del Fútbol Club Barcelona, dio su punto de vista sobre la grave lesión de Gavi. El joven futbolista del equipo azulgrana se lesionó durante el último partido de España en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que finalizó con la victoria de la selección española contra Georgia.

El centrocampista sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco externo. Lesión que mantendrá a Gavi alejado de los terrenos de juego de 6 a 8 meses. Y el excapitán azulgrana le ha querido mandar un mensaje de apoyo. "Se puede volver, segurísimo, y estoy convencido de que volverá muy bien", dijo Puyol, que durante su carrera futbolística sufrió numerosas lesiones en la rodilla.

Y añadió: "Las lesiones forman parte del fútbol por desgracia. Es muy ventajista decirlo después de que se lesionara, pero si él se encontraba bien...es una jugada desafortunada. No hay que darle más vueltas y no buscar polémicas porque esto no va a cambiar".

Por último el excapitán del Barcelona dio un consejo a Gavi para afrontar la lesión. "Mi consejo es que no corra, que tenga paciencia las primeras semanas y meses...Lo dice uno que no tenía nada de paciencia, y lo he pagada caro", señaló Puyol que recordó sus malas experiencias con las rodillas.