El PSG se burla del Barcelona en redes sociales: "¡Cuélgalo en el Louvre!"

El PSG culminó su remontada contra el Barcelona en Montjuic (1-4) este martes, después de la expulsión de Araujo en el minuto 30 que condenó la eliminatoria de los culés. El conjunto parisino se ha burlado del equipo blaugrana, a través de sus redes sociales, con varias publicaciones riéndose.

El Barcelona fue goleado en Montjuic por un PSG que no perdonó la expulsión de Araujo en la primera mitad. El Barcelona no tuvo piernas suficientes para cubrir los espacios.

??? Hang it in the Louvre! ???? pic.twitter.com/uWZ12RqbBa