Primeras palabras de Carolina Marín en España: "Dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada"

La jugadora de bádminton española, Carolina Marín, ya está en España. Aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez- Madrid Barajas en la mañana de este lunes procedente de París.

La onubense sufrió una dura lesión en su partido de semifinales, cuando iba lanzada a la final. Esa lesión le dejó sin oportunidad de seguir disputando el encuentro, ni tampoco poder jugar por el bronce.

Carolina Marín, a su llegada a España, atendió a los medios de comunicación, y entre ellos estaba nuestro compañero Adrián Lacuesta: "No he podido ver todo, quiero dar las gracias a todo el mundo, estoy destrozada, no puedo decir otra cosa".

La campeona olímpica en Río de Janeiro en 2016 no confirmó si iba a pasar por quirófano o no: "Voy directa al hospital, a hacerme pruebas y a ver qué sale. No sé si me voy a operar, voy directamente al hospital y allí tomaremos decisiones".