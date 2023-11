La Premier League baja a Segunda a Anthony Taylor por inventarse un penalti en el Wolves-Newcastle

La Premier League ha decidido descender de categoría para este fin de semana al colegiado Anthony Taylor, después de que concediera un inexistente penalti en el encuentro entre Wolverhampton Wanderers y Newcastle United la jornada pasada.

Taylor señaló un penalti por una supuesta patada de Hwang-Hee Chan a Fabian Schar que no existió y el VAR no intervino para corregir la acción. El penalti supuso el 1-2 para el Newcastle, que terminó empatando el partido. "Fue una decisión escandalosa", dijo Gary O'Neil, técnico del Wolves. "Fue una decisión terrible en el campo y terrible también que el VAR no interviniera".

Taylor dirigirá por primera vez en cuatro años un partido de Championship (Segunda división inglesa) cuando se haga cargo del Preston North contra el Coventry City. Sin embargo, Taylor no es el primer colegiado en bajar de categoría esta temporada por un error similar ya que Adrian Holmes, linier, tuvo que trabajar en la banda de un Milwall-Hull después de ser el hombre que anuló en el campo el gol de Luis Díaz contra el Tottenham Hotspur.