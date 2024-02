La pregunta trampa de Paco González a Morientes que ningún madridista contesta de primeras: "¡Uf!"

El Real Madrid, con dos partidos tan importantes en el horizonte como son el derbi frente al Atlético de Madrid y el duelo directo en LaLiga contra el Girona, es normal que muchos madridistas ya estén echando cuentas de cara a lograr una posición muy de cara para hacerse con el título liguero.

Se daba una circunstancia muy interesante para el madridismo este mismo jueves, y es que una victoria frente al Getafe, ya con los 20 equipos igualados con 22 jornadas, el equipo de Carlo Ancelotti quedaría como líder en solitario, con dos puntos por delante del Girona y diez más que Atlético de Madrid y Barcelona.

Por ese motivo, en la previa del Getafe - Real Madrid, Paco González le hizo un difícil planteamiento a uno de los comentaristas del partido. El director de Tiempo de Juego eligió a Fernando Morientes, en su calidad de madridista, para hacerle un particular juego.

ESCUCHA EL MOMENTO EN QUE PACO GONZÁLEZ LE PLANTEA A FERNANDO MORIENTES UNA DIFÍCIL PREGUNTA PARA EL MADRIDISMO

"Morientes, ¿qué prefieres?"

Paco González bajaba al estudio de Tiempo de Juego con los deberes hechos de la redacción de la Cadena COPE: "¡Todos han respondido lo mismo!".

La pregunta en cuestión dirigida a Morientes (y, por ende, a todos los madridistas) es: ¿Qué prefieres: un empate contra el Atlético de Madrid el domingo junto a una victoria frente al Getafe o ganar al Atlético de Madrid y perder frente al Getafe?

La primera opción supone renunciar a ganar al Atlético de Madrid pero sumar cuatro puntos, mientras que la segunda opción ofrece ganar al Atlético de Madrid pero sumar un punto menos.

Vinicius Junior hace ejercicios de calentamiento antes del Getafe - Real Madrid. EFE





Dentro de la dificultad que tuvo Morientes para darle una respuesta correcta a Paco González, el ex delantero del Real Madrid pudo ofrecer "las cuentas mías", con las que el Real Madrid tendría LaLiga muy de cara, "aunque no finiquitada. Tú ganas al Getafe, ganas al Atlético de Madrid y ganas al Girona y, evidentemente, das un golpe encima de la mesa que les dices a todos los demás: ¡Aquí estoy! Así que: no sentenciado, pero sí das un golpe encima de la mesa".

Centrado en las dos opciones que le ofrecía González, Morientes se queda con "la que suponga sacar más puntos, porque es lo que conviene... pero esa de no ganarle al Atleti tampoco me gusta", comentó rindiéndose definitivamente.

Paco González cree que lo que haría imposible que el Real Madrid, incluso ganando los tres partidos tuviera LaLiga sentenciada, es que "el Girona va a seguir ahí".